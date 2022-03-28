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إدارة بايدن تقترح حدا أدنى للضرائب على الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة بميزانية 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 09:43 مساء
إدارة بايدن تقترح حدا أدنى للضرائب على الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة بميزانية 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب حول الغزو الروسي لأوكرانيا في العاصمة البولندية وارسو. (أ ف ب)
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كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، مشروع ميزانية للعام 2023 سيدفع بموجبه الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة حداً أدنى للضريبة على دخلهم سنوياً.

وقال البيت الأبيض في بيان: «سيطبق هذا الحد الأدنى للضريبة فقط على أغنى 0.01% من الأُسر، التي في رصيدها أكثر من 100 مليون دولار، وسيأتي أكثر من نصف الإيرادات من أصحاب المليارات وحدهم»، وأضاف: «هذا سيضمن أنهم سيدفعون 20% على الأقل من دخلهم الإجمالي، خلال عام معين، كضريبة على الدخل»، وفق «فرانس برس».

مشروع الميزانية للعام 2023
ويلبي البند في مشروع الميزانية للعام 2023 طلب نواب الحزب الديمقراطي، الذين دعوا إلى اتخاذ تدابير لزيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراءً كوسيلة لمعالجة اللامساواة.

ونوقشت مقترحات مماثلة العام الماضي، خلال مفاوضات بشأن مشروع قانون «إعادة البناء بشكل أفضل» الذي اقترحه بايدن لتجديد الخدمات الاجتماعية في البلاد ومكافحة تغير المناخ، لكنه توقف بسبب الانقسامات بين الديمقراطيين في الكونغرس.

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ويرفع مشروع الموازنة معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، أي عكس قانون سُنَّ خلال ولاية الجمهوري دونالد ترامب في العام 2017، الذي خفضها إلى 21%.

حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات على مستوى العالم
وتابع البيت الأبيض: «بينما ازدادت أرباحهم، لم يزد استثمارهم في اقتصادنا: لم تطل الإعفاءات الضريبية العمال أو المستهلكين»، مشيراً إلى أن المعدل الجديد «لا يزال أدنى معدل ضرائب تواجهه الشركات منذ الحرب العالمية الثانية، باستثناء السنوات التي تلت التخفيض الضريبي للعام 2017».

ودعمت واشنطن اتفاقاً تم التفاوض عليه تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من شأنه أن يضع حداً أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات على مستوى العالم.

وقال البيت الأبيض إن مشروع الموازنة «يتضمن إجراءات إضافية لضمان عدم تمكن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الولايات المتحدة من استخدام الملاذات الضريبية لخفض الحد الأدنى للضريبة العالمية».

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