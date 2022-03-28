الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الإمارات، الإثنين، ضرورة تبني الدول الغربية نهجا «واقعيا» حول توقعاتها بشأن النفط، مؤكدة التزامها بتحالف «اوبك بلاس» بقيادة السعودية وروسيا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، خلال منتدى الطاقة الذي يعقد في دبي إنه يتوجب دوما «الابتعاد عن السياسة»، مؤكدا أن التحالف الذي يضم 13 دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ودولا خارجها، «سيبقى».

ضغوط القوى الغربية على «أوبك»

وتتعرض البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وتحالف «أوبك بلاس» مع موسكو، حاليا لضغوط من القوى الغربية لزيادة إنتاجها لتهدئة الأسعار المرتفعة منذ بداية الحرب الروسية على جارتها أوكرانيا الشهر الماضي، ولكن تحالف أوبك بلاس يخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل نفط يوميا فقط في أبريل المقبل، بوتيرة الأشهر الأخيرة نفسها.

وأوضح المزروعي أن «روسيا عضو مهم وبغض النظر عن السياسة، فإن هذا الحجم مطلوب اليوم وما لم يكن أحدهم مستعدا للقدوم وإحضار عشرة ملايين برميل، فإننا لا نرى أن أحدهم بإمكانه أن يحل مكان روسيا».

وروسيا هي أكبر منتج للغاز في العالم، وثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية. وقاومت السعودية والإمارات الضغوط الأميركية والأوروبية، في محاولة منها للمحافظة على تحالف «أوبك بلاس» الذي يتحكم بكميات الإنتاج في السوق وتقوده الرياض وموسكو.

وحض المزروعي على تنفيذ استثمارات طويلة الأمد في القطاع وعلى تبني نهج «واقعي» من أجل الانتقال الى الطاقة النظيفة، وتابع «إذا كانت دول أوروبا تحتاج إلى غاز بشكل سريع فعليها الجلوس مع الدول المنتجة وتحديد المتطلبات وعليها أن تكون منطقية وواقعية»، ودعا الوزير الإماراتي إلى حل «دبلوماسي» للحرب في أوكرانيا، محذرا من تأثيرها ليس فقط على أسعار الطاقة بل على سلع أخرى من بينها الغذاء.