أسعار النفط تتراجع إثر انتشار «كورونا» في بؤرة جديدة بالصين

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات اليوم الإثنين، مع تنامي المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في الصين، بعد قرار بإغلاق مركزها المالي في شنغهاي على مرحلتين لاحتواء زيادة في الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وبدأ السوق أسبوعًا آخر من عدم اليقين، حيث عصفت به الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتوسع في عمليات الإغلاق المرتبطة بـ«كورونا» في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم، حسب وكالة «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.09 دولار أو 2.6% إلى 116.00 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى مستوى عند 109.30 دولار للبرميل، حيث خسرت 3.28 دولار أو نسبة 2.9% من السعر السابق.

ارتفع كلا العقدين القياسيين 1.4% يوم الجمعة، محققين مكاسبهما الأسبوعية الأولى في ثلاثة أسابيع ، مع صعود برنت أكثر من 11.5%، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 8.8%.

قال كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة، كازوهيكو سايتو، إن إغلاق شنغهاي أدى إلى عمليات بيع جديدة من جانب المستثمرين المحبطين لأنهم كانوا يتوقعون تجنب مثل هذا الإغلاق.

وأطلق المركز المالي في شنغهاي، الإثنين، إغلاقًا مخططًا على مرحلتين للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون شخص ، مما أدى إلى إغلاق الجسور والأنفاق ، وتقييد حركة المرور على الطرق السريعة في تدافع لاحتواء حالات الإصابة بالفيروس.