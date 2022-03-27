هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

القاهرة - بوابة الوسط

قد يكون العالم حاليًا أقل اعتمادًا على النفط مما كان عليه وقت صدمات الطاقة في سبعينات القرن الماضي، لكن الصراع في أوكرانيا دليل واضح على أن الحاجة إلى النفط ما زالت شديدة، إذ ما زال قادرًا على إحداث اضطرابات في الاقتصادات وإرباك صانعي السياسات وإثارة شقاقات على الصعيد السياسي.

ومنذ حرب أكتوبر 1973 زلزل حظر عربي أسواق النفط ورفع التضخم لمعدلات قياسية، كان النفط يشكل ما يقرب من نصف مزيج الطاقة العالمي، وهي نسبة انخفضت منذ ذلك الحين إلى الثلث تقريبًا.

التحول إلى الفحم والغاز في توليد الكهرباء

أظهر تقرير لوكالة «رويترز» أن تراجع نسبة النفط في موارد الطاقة عالميًا يعود إلى زيادة تركيز الدول الثرية على الخدمات، وزيادة كفاءة المصانع وتحول الاعتماد في توليد الكهرباء على الفحم والغاز الطبيعي بدلًا من النفط. وخلصت دراسة، أجرتها جامعة كولومبيا العام الماضي، إلى أن النمو الاقتصادي نفسه الذي كان يتطلب قبل نصف قرن برميلًا كاملًا من النفط يمكن تحقيقه الآن بأقل من نصف برميل.

ونقلت «رويترز» عن محللين توقعهم في السنوات الأخيرة بألا يجد الاقتصاد العالمي صعوبة في التعامل مع أي صدمات نفطية في المستقبل. وأشار آخرون إلى إجراءات الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد-19» في العامين الماضيين كدليل على أن الاقتصاد يمكن أن يعمل، وإن كان بصورة مختلفة، في ظل انخفاض كبير لاستهلاك النفط.

عودة الطلب بشراسة مع الصراع على أوكرانيا

لكن عودة الطلب على النفط بشراسة في 2021 وتصاعد أسعاره نتيجة الصراع في أوكرانيا يسلطان الضوء من جديد على مدى الجهد المطلوب ليتخلى الاقتصاد العالمي عن عادة الاعتماد على النفط التي تأصلت على مدى عقود.

وقال نائب الرئيس لشؤون التكرير والكيماويات وأسواق النفط في «وود ماكينزي» للاستشارات، آلان جيلدر، إن تحول الطلب على النفط أمر صعب على المدى القصير؛ لأنه يتطلب تريليونات الدولارات لاستبدال عناصر قديمة في البنية التحتية مثل المَركبات والمعدات. وأضاف: «ثمة حاجة للاستثمار في اتجاه تقليل الارتباط بين النشاط الاقتصادي والطلب على النفط».

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وبددت أحدث زيادة في أسعار النفط، التي ارتفعت 50% منذ بداية العام، آمالًا راودت البنوك المركزية العالمية العام الماضي في أن يكون التضخم الذي أذكت نيرانه حزم التحفيز المصاحبة للجائحة «موقتًا». بل إنها أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك مدى تغلغل النفط في الآليات الداخلية للاقتصاد العالمي.

غضب في محطات الوقود

من البتروكيماويات المستخدمة في المواد البلاستيكية أو الأسمدة إلى الوقود المستخدم لشحن البضائع حول العالم، تظل مشتقات النفط الخام مسؤولة عن جزء كبير من الزيادة التي يتكبدها المستهلكون حاليًا في أسعار جميع أنواع السلع الأساسية.

وفي الولايات المتحدة، تشير تقديرات مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن كل عشرة دولارات تزيد في سعر برميل النفط تذهب بما نسبته 0.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي وترفع التضخم 0.2 نقطة مئوية. وفي منطقة اليورو، فإن كل زيادة مقومة باليورو في سعر النفط نسبتها 10% ترفع التضخم في منطقة اليورو بما بين 0.1 و0.2 نقطة، بحسب مانقلت «رويترز» عن أبحاث البنك المركزي الأوروبي.

وبالتأكيد، يكون تأثير ذلك أكثر وضوحًا في محطات الوقود. فالدول المستوردة للنفط في أوروبا تهرع لتقديم خصومات على الوقود وامتيازات أخرى لقائدي السيارات، إذ تأخذ في الحسبان كيف يمكن أن ينتقل غضبهم إلى احتجاج أوسع نطاقًا، كما كان الحال مع حركة «السترات الصفر» في فرنسا العام 2018.

ومن المتضررين بشدة أيضًا آسيا، فهي منطقة ليست فقط صاحبة أكبر طلب على النفط في العالم، وإنما أيضًا صاحبة أسرع نمو في الطلب. واليابان وكوريا الجنوبية من بين أولئك الذين يرفعون دعم الوقود لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار.

أما الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، فيجب أن تكون محمية بشكل أفضل من غيرها. فقد أشار رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم، الإثنين، إلى أن البلاد باتت أقدر بوضوح على الصمود في مواجهة الصدمة النفطية مما كانت عليه في السبعينات. لكن هذا لم يمنعه من توجيه أقوى رسائله حتى الآن فيما يتعلق بمعركته مع التضخم البالغ الارتفاع، إذ أشار إلى أن البنك المركزي يمكن أن يتحرك «بشكل أكثر قوة» للحيلولة دون تفاقم دوامة زيادة الأسعار.

التحول إلى السيارات الكهربائية

إذا كان الأمر قد استغرق خمسة عقود حتى تنخفض حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي من 45% إلى 31%، فسيظل السؤال مطروحًا عن مدى السرعة التي يمكن للعالم أن يقلص بها هذه الحصة، لا سيما أن لديه الآن هدفًا معلنًا بتحقيق حيادية الكربون.

ومن المتوقع أن يمثل تحول قائدي السيارات إلى المركبات الكهربائية نقطة تحول في الطلب العالمي على النفط تدفع أسعاره للهبوط. فسيارات الركاب هي القطاع الأكثر استخدامًا للنفط، إذ تبتلع نحو ربع النفط المستهلك في أنحاء العالم. فيما تتوقع شركة استشارات الطاقة «دي.إن.في» أن تمثل السيارات الكهربائية 50% من مبيعات سيارات الركاب الجديدة خلال عشر سنوات، إذ يتوقع مدير برنامج تحول الطاقة في الشركة أن «كثافة الطلب على النفط ستنخفض من الآن فصاعدًا بشكل أسرع مع بلوغ الطلب العالمي على النفط ذروته في غضون السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي سيتراجع بينما يستمر الناتج المحلي الإجمالي في النمو» وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

التضخم الأحفوري

لكن هذا ليس سوى جانب واحد من القصة، فتزايد الطلب على النفط في آسيا، بالإضافة إلى حقيقة أن قطاعات رئيسية مثل النقل والطيران والشحن والبتروكيماويات متأخرة كثيرًا عن قطاع السيارات في التحول إلى الوقود البديل، تعني أن عوامل كبيرة للطلب على النفط لا تزال راسخة بقوة.

وفي مذكرة صدرت العام 2019 بعنوان «العالم لا يمكنه الاسترخاء أمام أمن النفط»، قال محللو وكالة الطاقة الدولية: «توقعاتنا تشير إلى أن الاعتماد على النفط، خاصة النفط المستورد، لن يتبدد سريعًا على الأرجح».

وتشير مثل هذه التوقعات إلى أن انتقال العالم من النفط ومصادر الوقود الأحفوري الأخرى سيشكل تحديات جديدة للمستهلكين وصناع السياسات على حد سواء، حتى في أكثر التصورات تفاؤلًا.

في مارس الجاري، استخدمت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، مصطلح «التضخم الأحفوري» للإشارة إلى ثمن ما وصفته «بتكلفة إرث الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية». وترى شنابل أن جزءًا من هذه التكلفة ينبع من زيادة تكلفة الوقود الأحفوري نتيجة سياسات مثل تسعير الكربون، لكنه ينبع في جانبه الأكبر من قدرة منتجي الطاقة على اصطناع حالة شح في الأسواق لرفع الأسعار على حساب المستوردين.

وعندما يُضاف إلى ذلك الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا على النفط الروسي وهدف أوروبا خفض وارداتها من الغاز الروسي، ترى شنابل أن «حدوث تراجع ملحوظ في أسعار الطاقة من الوقود الأحفوري، وبحسب ما تشير إليه الأسعار الحالية للعقود الآجلة، يبدو بعيدًا إلى حد ما من هذا المنظور»