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قرض من البنك الدولي للمغرب بـ180 مليون دولار لتحسين إدارة المياه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 10:14 صباحا
قرض من البنك الدولي للمغرب بـ180 مليون دولار لتحسين إدارة المياه
مزارع يسير بين أشجار برتقال يابسة بسبب الجفاف في سهول أغادير بالمغرب، 22 أكتوبر 2020 ( أ ف ب)
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أعلن البنك الدولي موافقته على إقراض المغرب 180 مليون دولار لتحسين إدارتها للموارد المائية في وقت تشهد البلاد موجة جفاف تاريخية.

وقال البنك في بيان إنه أقر الجمعة الماضي، تمويل مشروع بقيمة 180 مليون دولار لمساندة الزراعة «القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب» في مواجهة تغير المناخ وشحّ الموارد المائية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح البيان أن هدف القرض تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.

زيارة رئيس البنك الدولي للمغرب ولقائه مع ممثلين للقطاع الخاص
يأتي هذا الإعلان بعد الزيارة التي قام بها إلى المغربرئيس البنك ديفيد مالباس قبل أيام، والتي التقى خلالها مسؤولين كبارًا وممثلين للقطاع الخاص المغربي.

وتعاني المغرب أسوأ موجة جفاف منذ نحو 40 عامًا، ما يثير مخاوف من نقص حاد في مياه الشرب هذا العام. وبحسب وزارة الزراعة، يُتوقع أن يشتد الجفاف تدريجيًا في المغرب حتى العام 2050 بتأثير من تراجع هطول الأمطار (-11 %) وزيادة درجات الحرارة (+1.3 درجة).

ويتوقع تقرير صادر عن الوزارة أن ذلك سيؤدي إلى نقص في توافر مياه الري بأكثر من 25%.

وتعتمد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية بشكل كبير على قطاع الصناعات الزراعية الذي يمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغّل نحو 39% من الأيدي العاملة.

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