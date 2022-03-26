Atwasat

ماكرون: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل «غير ممكن»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 05:24 مساء
ماكرون: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل «غير ممكن»
alwasat radio

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، «غير ممكن» و«لا تنص عليه العقود»، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

ردًّا على سؤال وجه له إثر القمة الأوروبية في بروكسل حول الإعلان الذي أصدرته موسكو، الأربعاء، قال ماكرون إن الطلب الروسي «لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سببًا لنطبقه». 

وأضاف: «نواصل عملنا التحليلي»، لكن «جميع النصوص الموقعة واضحة، هذا محظور. لذا يتعين على الفاعلين الأوروبيين الذين يشترون الغاز ويتواجدون على الأراضي الأوروبية أن يدفعوا باليورو».

«آلية التفاف» على العقوبات
وشدد إيمانويل ماكرون على أنه «من غير الممكن القيام بما هو مطلوب، وهو أمر لا تنص عليه العقود» واعتبر الرئيس الفرنسي أن موسكو تسعى بهذا المطلب إلى إنشاء «آلية التفاف»على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها الأوروبيون في أعقاب غزو أوكرانيا.

من جانبها، أعربت ألمانيا المعنية بشراء الغاز الروسي، الأربعاء، عن استنكارها «خرق العقد» من جانب بوتين الذي أمهل حكومته أسبوعًا لوضع نظام الدفع الجديد بالروبل، وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يمثل نحو 55% من إجمالي وارداتها الغازية.

ورغم غزو أوكرانيا، يستمر الغاز الروسي في التدفق إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرفض فرض حظر عليه. لكن الدول الأوروبية تعهدت بالإسراع في خفض اعتمادها على الغاز الروسي. 

وقال الرئيس الفرنسي: «نحن مشترٍ كبير جدًّا للغاز الروسي، وما نعتبره نقطة ضعف بالنسبة لنا هو أيضًا نقطة ضعف لروسيا التي لا تستطيع تغيير هيكلية خطوط أنابيبها بين ليلة وضحاها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة

الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
فطيرة تفاح دون فرن

فطيرة تفاح دون فرن
زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا

زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا

3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما

كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما
الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليونان تشتري 3 فرقاطات و6 مقاتلات «رافال» فرنسية مع احتفالها بالاستقلال عن الدولة العثمانية
اليونان تشتري 3 فرقاطات و6 مقاتلات «رافال» فرنسية مع احتفالها ...
استقرار نسبي في البورصات وأسعار الأسهم
استقرار نسبي في البورصات وأسعار الأسهم
جيلبرت هونجبو أول أفريقي يترأس منظمة العمل الدولية
جيلبرت هونجبو أول أفريقي يترأس منظمة العمل الدولية
الحرب في أوكرانيا ضربة قاصمة لاقتصادات الدول الفقيرة
الحرب في أوكرانيا ضربة قاصمة لاقتصادات الدول الفقيرة
هجمات الحوثيين على السعودية تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع
هجمات الحوثيين على السعودية تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» مواطنين روس
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» ......
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية...
المزيد
ماكرون: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل «غير ممكن»
ماكرون: دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل «غير ممكن»...
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟...
صندوق النقد الدولي يصادق على 44 مليار دولار مساعدة للأرجنتين
صندوق النقد الدولي يصادق على 44 مليار دولار مساعدة للأرجنتين...
هجمات الحوثيين على السعودية تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع
هجمات الحوثيين على السعودية تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع...
الحرب في أوكرانيا ضربة قاصمة لاقتصادات الدول الفقيرة
الحرب في أوكرانيا ضربة قاصمة لاقتصادات الدول الفقيرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط