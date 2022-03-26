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كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 12:37 مساء
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
براميل نفط. (الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط في نهاية تداولات الأسبوع، أمس الجمعة، ختام تداولات الأسبوع، مع انحسار مخاوف الإمدادات في ظل استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر نفطي على روسيا.

جاء ذلك في حين تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الإفراج عن المزيد من النفط من المخزون لتهدئة الأسواق. النظرة الإيجابية مسيطرة لمستوى 116.6 دولار.

النفط عند نقطة المقاومة الرئيسية وارتد هبوطا
وأظهر تحليل لموقع «انفستنج» لرصد أسواق المال والسلع، أن أسعار النفط وصلت إلى مناطق المقاومة الرئيسية، ومنها ارتدت هبوطًا، غير أن الأسعار بقيت أعلى هذه المستويات 107.55 دولار للبرميل، 104.9 دولار للبرميل.

وقال «ستبقى النظرة الإيجابية هي المسيطرة إلى مستوى 116.6 دولار للبرميل، أما في حالة الهبوط وكسر مستوى المنطقة المحورية والثبات أدناه سنشهد هبوطًا لأسعار النفط وتحول الاتجاه الهابط نحو مستويات ومناطق دعم جديدة عند 99.1 دولار، و92.7 دولار للبرميل».

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