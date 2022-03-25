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هجمات الحوثيين على السعودية تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 11:47 مساء
هجمات الحوثيين على السعودية تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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صعدت أسعار النفط الخام أكثر من 1%، إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل، الجمعة، بعد إقبال التجار على عمليات شراء إثر الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة الحوثيين على السعودية، وطالت منشأة لتوزيع النفط.

وارتفع خام برنت عند الإغلاق 1.62 دولار أو 1.4% إلى 120.65 دولار للبرميل، كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار أو 1.4% إلى 113.90 دولارا، وكان خاما برنت وغرب تكساس انخفضا أكثر من ثلاثة دولارات في وقت سابق، حسب وكالة «رويترز».

وحقق الخامان القياسيان أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع، وارتفع خام برنت أكثر من 11.5% وغرب تكساس الوسيط 8.8%.

وقال الحوثيون إنهم شنوا هجمات على منشآت طاقة سعودية، الجمعة وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية إصابة محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة «أرامكو» العملاقة للنفط في جدة.

السعودية تحذر من توقف إمدادتها من النفط بسبب الهجمات
وقالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها لن تتحمل المسؤولية عن أي توقف لإمدادات النفط في الأسواق العالمية نتيجة لهجمات الحوثيين التي زادت حدتها في الأسابيع الثلاثة الماضية.

ومنذ بدء الأزمة في أوكرانيا، حضّت الدول الغربية منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» بقيادة السعودية على زيادة إنتاجها، إلا أن المملكة لم تلب هذا المطلب، وقرّرت المضي قدما في تنفيذ تعهّدات قطعتها لمجموعة «أوبك+» التي تضم روسيا، ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم.

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