جيلبرت هونجبو أول أفريقي يترأس منظمة العمل الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

اختير رئيس وزراء توغو السابق جيلبرت هونجبو الجمعة، رئيسًا لمنظمة العمل الدولية، ليصبح أول أفريقي يتولى هذا المنصب.

وقال بعد انتخابه رئيسًا لأقدم وكالة متخصصة في الأمم المتحدة «يشرفني جدًا أن أكون أول ممثل من منطقة أفريقيا يتم اختياره لقيادة منظمة العمل الدولية بعد 103» أعوام على تأسيسها، حسب وكالة «فرانس برس».

وانتخب أعضاء مجلس الإدارة هونجبو في الجولة الثانية بثلاثين صوتًا، بينما حازت منافسته الرئيسية وزيرة العمل الفرنسية السابقة موريال بينيكو على 23 صوتًا. ويضم المجلس 56 عضوًا يمثلون الدول والعمال والموظفين.

وقال هونجبو «لقد صنعتم التاريخ»، وشدد على أن نتيجة الانتخابات «تنطوي على رمزية قوية. ... اختياركم استجاب لتطلعات شاب أفريقي تحولت نشأته المتواضعة إلى سعي مدى الحياة لتحقيق العدالة الاجتماعية».

السيرة الذاتية لهونجبو

جيلبرت هونجبو (61 عامًا)، من مواليد محافظة ريفية في توغو، أمضى معظم حياته المهنية في المنظمات الدولية، حيث يُنظر إليه على أنه موظف كبير ومتمرّس، وسيتسلم مهامه في بداية أكتوبر، خلفًا للنقابي البريطاني السابق غي رايدر الذي يختتم ولايتين في منصبه استمرتا 10 سنوات.

ومنذ العام 2017، يترأس هونجبو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لكنه يعرف منظمة العمل الدولية جيدًا، حيث شغل منصب نائب المدير المسؤول عن العمليات الميدانية بين العامين 2013 و2017.

وشغل أيضًا منصب نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان عضوًا في الفريق الاستراتيجي والمدير الإداري والمالي للمنظمة.