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ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 02:11 مساء
ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم
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تنظر ألمانيا في مسألة إبقاء منشآت الطاقة العاملة بالفحم مفتوحة لفترة أطول من أجل ضمان أمن الطاقة، على ما أعلنت الحكومة، الخميس، في وقت يثير الهجوم الروسي على أوكرانيا هواجس بشأن إمدادات الكهرباء.

وقالت برلين إنها ستخفض استخدام الغاز في توليد الكهرباء عن طريق «احتمال إبقاء منشآت الطاقة العاملة على الفحم، كإجراء أمني احتياطي لفترة أطول»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن إيقاف منشآت الطاقة عن الخدمة «يمكن تعليقه حتى إشعار آخر»، لافتة إلى أنها و«من حيث المبدأ» يمكن أن تلتزم بهدف خفض استخدام الفحم تدريجيا بحلول 2030.

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