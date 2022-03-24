«فرانس برس»: كيف انعكست الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي؟

القاهرة - بوابة الوسط

انعكس الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل شهر، بشكل حاد على الاقتصاد العالمي، إذ رفع أسعار النفط والغاز، ودفع شركات أجنبية لمغادرة روسيا، ووضع موسكو أمام احتمال التخلف عن سداد ديونها، وفق تقرير نشرته، الخميس، وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة إن الحرب في أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد؛ حيث بلغت مستويات لم تعهدها منذ أعوام، نظرًا لدور روسيا الوازن في مجال الطاقة، إذ تعد من أكبر المنتجين والمصدّرين للوقود الأحفوري عالميًا.

وخلال فبراير، كان سعر نفط برميل برنت بحر الشمال المرجعي يراوح عند مستوى 90 دولارًا، لكنه ارتفع في السابع من مارس إلى 139.13 دولار، واقترب من أعلى مستوى له في 14 عامًا.

ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء

وفي حين تبقى أسعار النفط غير مستقرة، أشار التقرير إلى أن ارتفاعها انعكس بشكل مباشر على المستهلكين، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذا التأثير، مثل خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة في السويد، وتحديد سقف أسعار الوقود في المجر، وحسومات في فرنسا.

وحسب التقرير، فإن الحرب تسببت كذلك في زيادات مطردة في أسعار الكهرباء والغاز خصوصًا في أوروبا، حيث بلغ سعر «تي تي أف» الهولندي مستوى قياسيًا في السابع من مارس هو 345 يورو لكل كيلوواط/ساعة.

وعلى عكس الولايات المتحدة، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو، في ظل اعتماد القارة بشكل أساسي على واردات الغاز الروسي، خصوصًا دول مثل ألمانيا.

كما ارتفعت أسعار مواد أولية أخرى بشكل حاد، مثل النيكل والألومنيوم. وتواجه سلاسل الإمداد لقطاع صناعة السيارات احتمال حصول اضطرابات في الواردات، نظرًا لأن عديد القطع الأساسية مصدرها أوكرانيا.

تحذيرات من انهيار نظام الغذاء العالمي

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو، غوتيريس، الإثنين، من أن تداعيات الحرب تتجاوز حدود أوكرانيا، داعيًا إلى بذل جهود «لتجنب إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي».

ومثله دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر، مشددًا على أن النزاع في أوكرانيا سيعني «مجاعة في أفريقيا».

ويوضح تقرير «فرانس برس» أن السبب في ذلك يرجع إلى أن روسيا وأوكرانيا توفران نحو 30% من صادرات القمح عالميًا. وبعد الحرب، ارتفعت أسعار الحبوب وزيوت الطهي.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التابعة للأمم المتحدة، من أن عدد الذين يعانون من نقص التغذية قد يرتفع بما بين ثمانية ملايين و13 مليونًا خلال العامين الجاري والمقبل في حال استمرت الحرب في أوكرانيا.

وحسب التقرير، فإنه في الوقت الراهن، لا يمكن للسفن التحرك من الموانئ الأوكرانية، وما يثير القلق هو موسم نثر البذور المقبل في الربيع، حيث تشير التقديرات الى انخفاض بما بين 25 و40% من المستويات المعتادة.

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وفي حين يمكن للولايات المتحدة والهند وأوروبا تعويض صادرات القمح جزئيًا، يبقى الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى زيت دوار الشمس والذرة، حيث تعد أوكرانيا الأولى والرابعة عالميًا على التوالي في صادراتهما.

اضطرابات الأسواق جراء الحرب

بدأت أسواق الأسهم العام 2022 بشكل إيجابي مع تعافي الاقتصادات العالمية من تبعات جائحة «كوفيد-19»، ونشر عديد الشركات نتائج مالية جيدة.

غير أن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق «فرانس برس»، تسبّب بأوضاع غير مستقرة في البورصات، ومنها سوق الأسهم في موسكو التي أغلقت أبوابها لثلاثة أسابيع، وبدأت مطلع الأسبوع الجاري استئناف العمل جزئيًا.

شركات في عين العاصفة

بعد بدء الحرب، علّقت مئات الشركات العالمية نشاطها في روسيا وأقفلت متاجرها بشكل موقت على الأقل، وذلك لأسباب شتى تراوح بين العقوبات وضغط السياسة والرأي العام الغربي. وضمت اللائحة شركات عملاقة مثل «كوكاكولا» و«ماكدونالدز» و«أيكيا».

ردّا على ذلك، لوّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتأميم الشركات ذات رأس المال الأجنبي.

في المقابل، اختارت شركات عدة مواصلة أعمالها في روسيا، معلّلة ذلك بضرورة عدم التخلي عن الموظفين المحليين أو حرمان السكان من مواد أساسية توفرها، وفق «فرانس برس».

انعكاس الحرب في أوكرانيا على النمو

وقالت الوكالة الفرنسية إن الحرب تهدد بتأخير التعافي الاقتصادي العالمي من تبعات جائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى تحذير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أن النمو العالمي قد يتقلّص «بأكثر من نقطة مئوية» في العام الأول بعد الحرب.

إلى ذلك، يتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2022، والمقدّر حاليا بـ4.4%. وحذّرت منظمات اقتصادية كبرى، منها صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، من أن «الاقتصاد العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة في المبادلات التجارية، وسيكون الأكثر فقرًا وهشاشة هم الأكثر تضررًا».

ومع الارتفاع الحاد في الأسعار عالميا، تشير «فرانس برس» إلى المخاوف التي يبديها محللون من دخول الدورة الاقتصادية في حقبة «ركود تضخمي». ونقلت عن كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة البناء والتمنية، وقالت بيتا يافوريك، قولها: «حتى وإن توقفت الحرب اليوم، تبعات هذا النزاع ستكون ملموسة لأشهر مقبلة، وهذا ما سينعكس على أسعار المواد الأساسية».