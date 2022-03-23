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مصر تطلب دعما من صندوق النقد لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 09:57 مساء
مصر تطلب دعما من صندوق النقد لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل
مقر صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال بيان من صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن مصر طلبت دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

وبحسب، رئيسة بعثة مصر لصندوق النقد، سيلين ألارد، فإن «البيئة العالمية المتغيرة بسرعة والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر».

تمويل إضافي لصالح مصر
من جانبه قال الناطق الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصرية،  السفير نادر سعد، إنه  في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر «بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلًا إضافيًّا لصالح مصر».

وأضاف سعد: «تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية».

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وتابع: «لتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي، الذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة». 

توسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة
وأوضحت ألارد أن من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط. وتحقيقًا لهذه الغاية فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي خطوات مرحب بها، بحسب آلارد.

وأضافت أنه سيكون استمرار مرونة سعر الصرف ضروريًّا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب. كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت أن الموظفين يعملون عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، الغني بالوظائف، والشامل على المدى المتوسط لمصر.

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