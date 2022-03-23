بعد ثلاث سنوات من التوقف.. استئناف وصول البواخر السياحية إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط

رست، الأربعاء، سفينة تقل المئات من السياح في تونس لأول مرة منذ العام 2019 في بلاد تحاول السلطات فيها النهوض بقطاع السياحة المتضرر من وباء "كوفيد-19" على مدى موسمين متتاليين.

وصلت الرحلة «سبيريت أوف ديسكفري» صباحًا إلى ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وعلى متنها 724 سائحًا غالبيتهم من الإنجليز، وبينهم ألمان وفرنسيون وإسبان، وفق «فرانس برس».

أربعين رحلة في 2022

وقال وزير السياحة المعز بالحسين، للصحفيين لدى استقباله السياح، إن «عدد الرحلات خلال العام 2022 لن يقل عن أربعين رحلة» وعودة الرحلات البحرية «مهمة جدًّا لكثير من القطاعات منها النقل والثقافة، وكذلك مهمة للقدرة الإنفاقية العالية للسياح».

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تعمل السلطات التونسية «على بلوغ ما بين 50 و60% من أرقام العام 2019» السنة المرجعية وهي من أفضل المواسم السياحية في البلاد منذ ثورة 2011. فقد زار البلاد خلالها أكثر من تسعة ملايين سائح، وأسهم القطاع في نحو 14% من الناتج الداخلي الصافي ووفر مصدر رزق لمليوني تونسي.

وأمَّنت الرحلة المقبلة من إيطاليا إلى تونس شركة «ساغا كروز» وكان في استقبال الوافدين على الرصيف فرق موسيقية تقليدية مرفوقين بجمال.

السياحة التونسية تضررت خلال العشر السنوات الماضية

ويقول السائح البريطاني جون هيلتون (75 عامًا): «نحن سعداء للغاية ونرغب في بعض من أشعة الشمس، وبالتأكيد سعداء بالخروج ورؤية بعض الأماكن التي لم نرها».

وتضررت السياحة التونسية خلال العشر السنوات الماضية بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد والهجمات الجهادية التي قُتل فيها العشرات من السياح ورجال الأمن والعسكريين، وكان أبرزها في العام 2015 حين هاجم مسلحون سياحًا في متحف باردو في العاصمة، وفي منتجع سياحي في مدينة سوسة الساحلية في الشرق.

ومع وصول الجائحة تونس مطلع العام 2020 وتبعًا لقرارات الإغلاق التام والقيود الصحية المشددة تراجع القطاع بشكل كبير. ويعتبر العام 2020 كارثيًّا وتراجع فيه القطاع بنسبة 80%.

يزور السياح مناطق سياحية في العاصمة على غرار المدينة القديمة، فضلًا عن مدن أخرى مثل القيروان في الوسط وسوسة. وتحسن الوضع الأمني في البلاد خلال السنوات الأخيرة ولكن حال الطوارئ التي تم إقرارها منذ العام 2015 ما زالت سارية.