بورصة موسكو تستأنف تعاملاتها غدا وتحظر البيع على المكشوف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، أن بورصة موسكو ستستأنف تداولاتها غدًا الخميس بعد تعليقها لأكثر من شهر في إطار إجراءات لضمان الاستقرار المالي في روسيا.

وأشار المركزي الروسي إلى أن البورصة ستستأنف تداول 33 سهمًا مدرجًا في مؤشر بورصة موسكو «MOEX»، وستعقد جلسة التداولات من الساعة 09:50 إلى 14:00 بتوقيت موسكو، وفقًا لوكالة «رويترز».

حظر البيع على المكشوف

وأعلنت بورصة موسكو، منذ ساعات، حظر نشاط البيع على المكشوف «الشورت سيلينغ» على بعض الشركات الكبرى، في خطوة قد تشير إلى الاستعداد لاستئناف نشاط السوق.

ومن شأن نشاط البيع على المكشوف أن يسمح للمستثمرين بتحقيق أرباح في حال هبوط الأسهم، ما قد يدفع السوق لمزيد الخسائر في حال الاستفادة من المراهنة على مزيد التراجع.

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وقالت البورصة الروسية، عبر بيان، إن المستثمرين لن يتم السماح لهم بالرهان على هبوط 30 شركة روسية، ما يشمل «غازبروم» و«لوك أويل» و«سبيربنك» و«روسنفت» وبعض سندات اليورو.

وتغلق الحكومة الروسية سوق الأسهم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في أكبر عملية إغلاق في تاريخ روسيا الحديث، مع تضرر البلاد من عقوبات غربية تشمل الحظر من نظام «سويفت» وتجميد الأصول.