Atwasat

المغرب تواجه جفاف استثنائي يثير مخاوف من ندرة حادة للمياه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 04:33 مساء
المغرب تواجه جفاف استثنائي يثير مخاوف من ندرة حادة للمياه
حقل ليمون مضروب بالجفاف في أغادير في جنوب المغرب. (أ ف ب)
alwasat radio

تعاني المغرب جفافًا يعد الأسوأ منذ نحو أربعين عامًا، ويثير مخاوف من أزمة مياه، بسبب التغير المناخي، وفي ظل تأخر إنجاز مشاريع تطمح إلى تدبير أفضل للموارد المائية.

ويقول الباحث في السياسات المائية، عبد الرحيم هندوف، إن الجفاف «ليس أمرًا جديدًا، لكنه غير مسبوق بهذه الحدة منذ مطلع الثمانينات»، مشيرًا إلى أن الوضع تفاقم هذا العام «لأن مياه السدود العام الماضي كانت أصلًا جد متدنية»، بحسب «فرانس برس».

 التزود بماء الشرب في المجال الحضري 
وليست هذه المرة الأولى التي تبخل فيها السماء خلال الأعوام الأخيرة على البلاد، لكن الجفاف المسجل هذا العام «يتميز بتأثيره على التزود بماء الشرب في المجال الحضري»، بينما كان تأثيره في الماضي يقتصر على توفير ماء الشرب في الأرياف ولسقي المزروعات، وفق ما أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة في عرض أمام البرلمان أخيرًا.

-  استنزاف ينابيع المياه يهدد واحة «نفطة» التونسية بالجفاف
-  ستة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات في إثيوبيا بسبب الجفاف

ويقدر العجز المسجل في مخزون مياه السدود منذ سبتمبر، بنحو 89 بالمئة مقارنة مع المعدل السنوي، بحسب معطيات رسمية.  ونبه مدير التخطيط والدراسات في وزارة التجهيز والماء عبد العزيز الزروالي، في حوار تلفزيوني أخيرًا، إلى أن هذا «مؤشر مقلق لولا بعض الإجراءات الاستباقية لتفادي خطر ندرة المياه»، مشيرًا إلى مخاوف من تعقد الوضع خلال الصيف.

وخيم شبح ندرة ماء الشرب حتى الآن على مدينتي مراكش (جنوب) ووجدة (شرق)، وفق معطيات رسمية. وتم اللجوء إلى المياه الجوفية. كما استعملت المياه العادمة المعالجة لسقي الحدائق.

«تغيير نظرتنا إلى الماء»
ويؤثر الجفاف بشكل كبير على القطاع الزراعي المهم جدًّا في المملكة. وأطلقت السلطات برنامجًا آنًيا بنحو مليار يورو لمساعدة المزراعين على مواجهة آثار الجفاف. وأوضح الزروالي، خلال ندوة حول الموضوع أخيرًا، أن الوضع على المدى الطويل يفرض «تغيير نظرتنا إلى الماء. التغيرات المناخية حقيقة يجب أن نحضر أنفسنا للتعامل معها».

وذكرت تقارير عدة في الأعوام الأخيرة أن المغرب من بين البلدان المهددة بشح المياه بسبب التقلبات المناخية. وتراجعت حصة الفرد من المياه في المملكة من نحو 2600 متر مكعب خلال الستينات إلى قرابة 606 أمتار حاليًا، وهو المستوى القريب من معدل شح المياه المحدد بـ500 متر مكعب للفرد.

لكن التقلبات المناخية ليست السبب الوحيد لهذه الأزمة. فقد أشار الوزير نزار بركة أيضًا إلى «ارتفاع الطلب على الماء»، و«الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية».

الري يستهلك 80% من مياه المغرب 
وأشارت الباحثة في المعهد المغربي لتحليل السياسات آمال النبيه في مقال نشر أخيرًا إلى أن ندرة المياه «ترتبط ارتباطًا وثيقًا بطريقة استخدام المياه في الري الذي يستهلك نحو 80 في المئة من مياه المغرب سنويًّا».

ويعتبر هندوف أنه على الرغم من أن «الأمر يبقى نسبيًّا، إذ لا تتجاوز المساحة المسقية 10 بالمئة من الأراضي الزراعية بالمغرب»، لكن الإشكال الأساسي يرتبط بارتهان الاقتصاد المغربي بالقطاع الزراعي، داعيًا إلى الإسراع في التحول نحو الصناعة لتصبح مساهمتها أكبر في التشغيل والصادرات.

ويشكل الناتج الداخلي الخام من القطاع الزراعي في المغرب نحو 14 في المئة، وهو عنصر أساسي في الصادرات. 

مشاريع متأخرة تتعلق بتحلية مياه البحر
وتعول المملكة، على الخصوص، على تحلية مياه البحر لتدارك العجز الكبير في المياه، سواء المخصصة للزراعة أو الاستعمال الحضري.  لكن مشاريع تحلية مياه البحر عرفت تأخرًا في الإنجاز، بحسب ما أوضح وزير التجهيز والماء، ما يهدد كبرى مدن المغرب، العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء التي يتوقع أن تشهد عجزًا في تأمين حاجات سكانها من ماء الشرب في العام 2025.

كما تأخر إنجاز محطة أخرى في السعيدية (شرق) على البحر المتوسط، ما سبب نقصًا في المدن الشمالية الشرقية، بحسب الوزير الذي أشار أيضًا إلى تأخر بناء 15 سدًّا. في المقابل، بدأ منذ يناير إمداد سكان مدينة أغادير (جنوب) بمياه للشرب محلاة في محطة مجاورة على المحيط الأطلسي. وهو ما مكَّن من تفادي عجز يقارب 70 في المئة من حاجات المدينة من الماء، وفق معطيات رسمية. 

وسبق أن شهدت المدينة، وهي عاصمة أهم منطقة زراعية في المملكة، في خريف 2020، إجراءات تقشفية شملت قطع مياه الشرب خلال الليل في مواجهة جفاف السدود المجاورة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميدفيديف: واشنطن تحاول إذلال روسيا وتقسيمها

ميدفيديف: واشنطن تحاول إذلال روسيا وتقسيمها
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما

رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»

روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»
طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها

طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها
إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين

إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين
نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول

نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022

«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة
«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»

«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»
سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس

سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس
طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم

طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس
وليامز لممثلي مجلس الدولة: اللجنة المشتركة ستتطرق لأسئلة صعبة.. ونتوقع انضمام ممثلي «النواب» قريبا

وليامز لممثلي مجلس الدولة: اللجنة المشتركة ستتطرق لأسئلة صعبة.. ونتوقع انضمام ...
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز الروسي
«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز ...
«تسلا» تفتتح أول مصنع أوروبي للسيارات الكهربائية في ألمانيا
«تسلا» تفتتح أول مصنع أوروبي للسيارات الكهربائية في ألمانيا
اتفاق أميركي - بريطاني لإزالة الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم
اتفاق أميركي - بريطاني لإزالة الرسوم الجمركية عن الصلب ...
لاغارد «قلقة» من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الروسية
لاغارد «قلقة» من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات ...
خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل
خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» مواطنين روس
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» ......
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما...
المزيد
المغرب تواجه جفاف استثنائي يثير مخاوف من ندرة حادة للمياه
المغرب تواجه جفاف استثنائي يثير مخاوف من ندرة حادة للمياه...
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى......
روسيا تعلن تعطل نقل النفط من خطوط أنابيب بحر قزوين
روسيا تعلن تعطل نقل النفط من خطوط أنابيب بحر قزوين...
خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل
خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل...
لاغارد «قلقة» من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الروسية
لاغارد «قلقة» من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط