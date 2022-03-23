خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع خبير السلع دوج كينج وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارًا للبرميل هذا العام، لأن صدمة الإمدادات في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية تتزامن مع طلب مرن من الأشخاص الحريصين على السفر بعد القيود التي فرضت في ظل الوباء.

وقال كينج مدير صندوق التحوط «ميرشنت كوموديتي فاند»: هناك خيارات قليلة أمام العالم لضخ المزيد من الخام، وليس هناك ما يهدد الاستهلاك، حسب ما جاء في تقرير لموقع «انفستنج». وأضاف كينج أن انتعاش السفر بعد الوباء سوف يعزز الطلب على وقود الطائرات، قائلاً: أعتقد أن الناس لديهم المال، وسوف يذهبون لإنفاقه، لذلك لا أرى ضعفًا للطلب عند هذه الأسعار.

وفي وقت سابق، حذر وزير الطاقة الروسي من أسعار النفط قد تقفز إلى 300 دولار وربما تصل إلى 500 دولار للبرميل إذا أقدمت أوروبا على قرار الحظر.

تباين أسعار برنت وخام نايمكس

وعلى صعيد تعاملات السوق النفطية اليوم الأربعاء، تباينت أسعار النفط في مشهد نادر الحدوث وسط حالة من الانقسام الأوروبي بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظر واردات النفط الروسية. فقد هبط سعر الخام الأميركي خلال تلك اللحظات من تعاملات الأربعاء إلى مستويات قرب الـ110 دولارات للبرميل أو ما يعادل 1.7 دولار للبرميل.

وفي المقابل، ارتفع خام برنت القياسي في حدود 1.2% وصولًا إلى مستويات قرب الـ117 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفع أعلاها في وقت سابق قرب مستويات الـ 118 دولارًا للبرميل، وتراجع سعر خام برنت القياسي أمس الثلاثاء 0.1% أو 14 سنتًا عند 115.48 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام نايمكس الأميركي بنحو 0.3% أو 36 سنتًا عند 111.76 دولار للبرميل. وفق موقع «أنفستنج» لرصد أسواق المال والسلع.

انقسام أوروبي حول الحظر

انقسم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظر النفط الروسي، إذ أشارت بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا، إن الاتحاد يعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية، ما يصعب تلك الخطوة.

وقال مسؤول أوروبي إن المناقشات حول قرار حظر النفط الروسي ما زالت مستمرة، لكن من غير المحتمل اتخاذ قرار خلال الأسبوع الجاري، ما لم يقم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراءات تثير غضب الدول.



ضغوط على إمدادات النفط

حدت المخاوف حول ضعف إمدادات النفط من خسائر الأسعار، إذ حذر نائب وزير الطاقة الروسي «بافيل سوروكين» أن صادرات النفط من روسيا وكازخستان قد تنخفض بما يصل إلى مليون برميل بسبب العاصفة التي أثرت على خط أنابيب بحر قزوين. وأعلنت شركة «توتال انرجيز» أنها ستتوقف عن شراء النفط والمنتجات البترولية من روسيا، لتنضم إلى عدد من الكيانات الغربية التي توقفت عن التعامل مع موسكو.



بيانات أميركية هامة

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من مارس الجاري.

وأظهر المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت 626 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض مخزون المقطرات 826 ألف برميل، كما ذكرت وكالة «رويترز».

ومن المقرر إعلان البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، فيما تشير التوقعات إلى استقرار مخزونات الخام دون تغيير.

