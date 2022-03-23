Atwasat

لاغارد «قلقة» من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 10:06 صباحا
لاغارد «قلقة» من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الروسية
عملة «بيتكوين» الرقمية. (أرشيفية، الإنترنت)
alwasat radio

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قلقها من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. 

وقالت لاغارد «إن أكثر ما يقلقني هو كمية الروبلات الكبيرة التي يجرى تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب غزوها أوكرانيا الشهر الماضي». وأضافت في منتدى مصرفي عبر الإنترنت أن الأصول المشفّرة تُستخدم «للالتفاف على العقوبات التي فرضها عديد دول العالم على روسيا وعدد محدد من الاشخاص الفاعلين»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وتابعت: «في أوروبا قمنا باتخاذ خطوات للإشارة بشكل واضح إلى كلّ من يقوم بعمليات تصريف وتحويل وتقديم خدمات تتعلق بالأصول المشفرة».

- البيت الأبيض: الغرب سيعلن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا الخميس
-  «فرانس برس»: خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها تراجع موقتا بعد سدادها الفوائد المستحقة

وشملت العقوبات الغربية فصل بعض المصارف الروسية عن نظام «سويفت»، ما جعلها معزولة عن النظام المصرفي العالمي. ونتيجة لذلك تهافت الروس على شراء العملات المشفرة مثل «بيتكوين» و«تاذر» التي يجرى التداول بها خارج النظام المصرفي الرسمي. 

اتجاه لإنشاء يورو رقمي
ودفع هذا الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان في وقت سابق من هذا الشهر أكد فيه أن الأصول المشفرة مدرجة أيضًا في العقوبات.

ولاغارد مع عديد محافظي البنوك المركزية في العالم من منتقدي العملات المشفرة غير المنظمة التي تتّسم بالتقلّب ويمكن أن تعرّض المستثمرين لخسائر فادحة. ولمواجهة صعود العملات المشفرة والاستجابة للتحوّل المتزايد نحو المدفوعات غير النقدية، يدرس البنك المركزي الأوروبي إنشاء «يورو رقمي».

وستكون العملة الرقمية للبنك المركزي «سي بي دي سي» نسخة إلكترونية عن الأوراق النقدية والعملات المعدنية باليورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»

روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»
نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول

نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022

«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف الحرب

فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف ...
منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين

منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين
وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن التقاعد

وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن ...
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي

بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي
اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج

اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم

تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
البنك الدولي يقر 350 مليون دولار إضافية للأردن للحد من تداعيات «كورونا»
البنك الدولي يقر 350 مليون دولار إضافية للأردن للحد من تداعيات ...
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا ...
الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين 90% من احتياجات الغاز بحلول نوفمبر.. ويفكر في تثبيت الأسعار
الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين 90% من احتياجات الغاز بحلول نوفمبر.....
«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز الروسي
«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز ...
«تسلا» تفتتح أول مصنع أوروبي للسيارات الكهربائية في ألمانيا
«تسلا» تفتتح أول مصنع أوروبي للسيارات الكهربائية في ألمانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز......
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
المزيد
خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل
خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل...
لاغارد «قلقة» من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الروسية
لاغارد «قلقة» من استخدام العملات المشفرة للالتفاف على ......
اتفاق أميركي - بريطاني لإزالة الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم
اتفاق أميركي - بريطاني لإزالة الرسوم الجمركية عن الصلب ......
«تسلا» تفتتح أول مصنع أوروبي للسيارات الكهربائية في ألمانيا
«تسلا» تفتتح أول مصنع أوروبي للسيارات الكهربائية في ألمانيا...
«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز الروسي
«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط