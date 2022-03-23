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اتفاق أميركي - بريطاني لإزالة الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 08:57 صباحا
اتفاق أميركي - بريطاني لإزالة الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم
وزيرة التجارة الدولية البريطانية وممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في ميريلاند الأميركية، 22 مارس 2022، (ا ف ب)
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توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع بريطانيا، تزيل بموجبه الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2018 على صادرات الصلب والألومنيوم البريطانية، على أن تتراجع لندن عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها ردًا على ذلك على عدد من الصادرات الأميركية.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في بيان مشترك أمس الثلاثاء، إن «هذا الاتفاق المهمّ لن يساهم فحسب في ضمان قابلية صناعات الصلب والألمنيوم للاستمرار على المدى الطويل، بل سيحمي الوظائف الأميركية أيضًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أن الإجراء «سيرفع أيضًا الرسوم الانتقامية عن أكثر من 500 مليون دولار من الصادرات الأميركية إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك المشروبات الروحية ومنتجات زراعية مختلفة ومواد استهلاكية».

وصدر البيان بعد زيارة إلى الولايات المتحدة من قبل وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، التي أعربت عن تفاؤلها بشأن إمكانية التوصّل إلى اتّفاق يسوّي هذا النزاع «الذي يسمّم العلاقات بين البلدين».

وفي يونيو العام 2018، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية إضافية على واردات الولايات المتّحدة من الصلب والألومنيوم من دول عدّة، من بينها بريطانيا، وبلغت نسبة تلك الرسوم العقابية 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، وسبق لإدارة الرئيس جو بايدن التوصل إلى اتفاقين مماثلين مع الاتحاد الأوروبي واليابان.

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