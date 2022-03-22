«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير التنفيذي لشركة «إينيكو» الهولندية للطاقة، الثلاثاء، أن شركته لن تبرم عقودًا جديدة مع شركات موردة للغاز الروسي؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت الشركة قالت، في وقت سابق في بيان، «نحن نعمل بموجب العقود الحالية، لكن في هذه الظروف، لن نبرم عقودًا جديدة مع موردي الغاز الروسي». وتقدِّر الشركة حاليًا أن 15% من الغاز الذي تورده لزبائنها البالغ عددهم 5.6 مليون، تأتي من روسيا، بحسب «فرانس برس».

وقال المدير التنفيذي للشركة المتخصصة بالطاقات الخضراء أس تيمبلمان، في مؤتمر صحفي، إن عقدًا وقع العام 2010 مع شركة «فينغاز» الألمانية التي كانت آنذاك مرتبطة بمجموعة «غازبروم» الروسية، وتنتهي صلاحيته العام 2030، لن يتم إنهاؤه فورًا.

«تأمين إمدادات معقولة»

وأوضح تيمبلمان، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيه إن بي» الهولندية، أن خرق العقد سيعني أن «الغاز الطبيعي الذي سيورد سيباع بعدها بسعر أعلى، ما سيجعل روسيا تجني مزيد المال». وأشار إلى أن «تأمين إمدادات معقولة» بالنسبة لزبائن إينيكو ستكون معرضة للخطر.

إلا أن المجموعة أوضحت أن عددًا من العقود القصيرة المدى مع Gazprom Marketing & Trade، وهي فرع من «غازبروم»، مقره لندن، ستنتهي قريبًا.

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وذكَّرت إينيكو، التي تتطلع خصوصًا إلى تحويل محطاتها الكهربائية التي تعمل بالغاز أو إغلاقها، بأن «الإلغاء التدريجي (لاستخدام) الغاز الطبيعي هو مرحلة أساسية لتحقيق طموحنا المناخي». وأشارت الشركة، التي تنشط في هولندا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، إلى أن «في الوضع الراهن، خططنا أصبحت أكثر إلحاحًا».

الاتحاد الأوروبي يتبنى حزم عقوبات

واشترى كونسورسيوم بقيادة مجموعة «ميتسوبيشي» اليابانية العام 2019 شركة «إينيكو» التي بلغ حجم مبيعاتها أكثر من 5 مليارات يورو العام 2021، بحسب النتائج التي عرضت الثلاثاء.

وتبنى الاتحاد الأوروبي حزم عقوبات عدة ضد موسكو منذ هجومها على أوكرانيا، تستهدف شركات ومصارف ومسؤولين كبارًا وأثرياء من النخبة الحاكمة الروسية وتمنع تصدير السلع إلى روسيا.

لكنه حتى الآن لم يفرض عقوبات على عمليات استيراد الغاز والنفط الروسيين بسبب التكلفة التي ستترتب على ذلك على الدول الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية.