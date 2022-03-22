Atwasat

«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 09:28 مساء
«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز الروسي
مجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم». (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن المدير التنفيذي لشركة «إينيكو» الهولندية للطاقة، الثلاثاء، أن شركته لن تبرم عقودًا جديدة مع شركات موردة للغاز الروسي؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت الشركة قالت، في وقت سابق في بيان، «نحن نعمل بموجب العقود الحالية، لكن في هذه الظروف، لن نبرم عقودًا جديدة مع موردي الغاز الروسي». وتقدِّر الشركة حاليًا أن 15% من الغاز الذي تورده لزبائنها البالغ عددهم 5.6 مليون، تأتي من روسيا، بحسب «فرانس برس».

وقال المدير التنفيذي للشركة المتخصصة بالطاقات الخضراء أس تيمبلمان، في مؤتمر صحفي، إن عقدًا وقع العام 2010 مع شركة «فينغاز» الألمانية التي كانت آنذاك مرتبطة بمجموعة «غازبروم» الروسية، وتنتهي صلاحيته العام 2030، لن يتم إنهاؤه فورًا.

«تأمين إمدادات معقولة» 
وأوضح تيمبلمان، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيه إن بي» الهولندية، أن خرق العقد سيعني أن «الغاز الطبيعي الذي سيورد سيباع بعدها بسعر أعلى، ما سيجعل روسيا تجني مزيد المال». وأشار إلى أن «تأمين إمدادات معقولة» بالنسبة لزبائن إينيكو ستكون معرضة للخطر.

إلا أن المجموعة أوضحت أن عددًا من العقود القصيرة المدى مع Gazprom Marketing & Trade، وهي فرع من «غازبروم»، مقره لندن، ستنتهي قريبًا.

-  «توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
 -  أسعار النفط تقفز ثلاثة دولارات

وذكَّرت إينيكو، التي تتطلع خصوصًا إلى تحويل محطاتها الكهربائية التي تعمل بالغاز أو إغلاقها، بأن «الإلغاء التدريجي (لاستخدام) الغاز الطبيعي هو مرحلة أساسية لتحقيق طموحنا المناخي». وأشارت الشركة، التي تنشط في هولندا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، إلى أن «في الوضع الراهن، خططنا أصبحت أكثر إلحاحًا».

الاتحاد الأوروبي يتبنى حزم عقوبات 
واشترى كونسورسيوم بقيادة مجموعة «ميتسوبيشي» اليابانية العام 2019 شركة «إينيكو» التي بلغ حجم مبيعاتها أكثر من 5 مليارات يورو العام 2021، بحسب النتائج التي عرضت الثلاثاء.

وتبنى الاتحاد الأوروبي حزم عقوبات عدة ضد موسكو منذ هجومها على أوكرانيا، تستهدف شركات ومصارف ومسؤولين كبارًا وأثرياء من النخبة الحاكمة الروسية وتمنع تصدير السلع إلى روسيا.

لكنه حتى الآن لم يفرض عقوبات على عمليات استيراد الغاز والنفط الروسيين بسبب التكلفة التي ستترتب على ذلك على الدول الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف الحرب

فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف ...
منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين

منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين
وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن التقاعد

وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن ...
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي

بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي
اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج

اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم

تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)

الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
النفط يحلق فوق 115 دولارا للبرميل ومكاسبه 44% منذ بداية العام
النفط يحلق فوق 115 دولارا للبرميل ومكاسبه 44% منذ بداية العام
قناة السويس ترفع رسوم عبور ناقلات النفط 15% اعتبارا من مايو
قناة السويس ترفع رسوم عبور ناقلات النفط 15% اعتبارا من مايو
الجنيه المصري يهبط إلى 18.50 للدولار بعد يوم من رفع الفائدة
الجنيه المصري يهبط إلى 18.50 للدولار بعد يوم من رفع الفائدة
ألكسندر نوفاك: أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل
ألكسندر نوفاك: أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل
البنك الدولي يقر 350 مليون دولار إضافية للأردن للحد من تداعيات «كورونا»
البنك الدولي يقر 350 مليون دولار إضافية للأردن للحد من تداعيات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز......
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
المزيد
«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز الروسي
«إينيكو» الهولندية للطاقة لن تبرم عقودا جديدة لاستيراد الغاز......
الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين 90% من احتياجات الغاز بحلول نوفمبر.. ويفكر في تثبيت الأسعار
الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين 90% من احتياجات الغاز بحلول ......
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من ......
البنك الدولي يقر 350 مليون دولار إضافية للأردن للحد من تداعيات «كورونا»
البنك الدولي يقر 350 مليون دولار إضافية للأردن للحد من ......
ألكسندر نوفاك: أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل
ألكسندر نوفاك: أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط