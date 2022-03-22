قناة السويس ترفع رسوم عبور ناقلات النفط 15% اعتبارا من مايو

القاهرة - بوابة الوسط

قررت هيئة قناة السويس المصرية، الثلاثاء، تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة إلى 15% اعتبارًا من أول مايو، تزامنًا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية. وأضافت: «هذه الرسوم الإضافية تعتبر موقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقًا لمتغيرات سوق النقل البحري».

زيادة في أسعار رسوم العبور

وبدأت قناة السويس، مطلع الشهر الجاري، تطبيق زيادة في أسعار رسوم العبور وصلت إلى 10%، لمختلف أنواع الناقلات، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز المسال، مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسُّن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحي.

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وأكد رئيس هيئة القناة، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات سابقة أن القناة تعتمد آلية تسعير مرتبطة بحركة التجارة العالمية، وتتعامل بمرونة تلائم مختلف الظروف والمتغيرات باتخاذ آليات تسعيرية وتسويقية مرنة.

حوافز وتخفيضات في حالات الركود

وأشار إلى أن آلية التسعير تشمل حوافز وتخفيضات في حالات الركود مثلما تعاملت الهيئة مع تحديات أزمة «كورونا»، أو اعتماد آليات وضوابط تسعيرية مناسبة ومدروسة بعناية وتراعي تحقيق المصالح المشتركة في أوقات تعافي حركة التجارة العالمية ونموها.

وتراوحت نسب الزيادة الأخيرة في رسوم عبور ناقلات من مجرى قناة السويس، ما بين 5% و10%، إذ جرى فرض رسوم إضافية على ناقلات النفط الخام، والمشتقات النفطية، بواقع 5% من رسوم العبور العادية، وفرض رسوم إضافية على ناقلات غاز النفط المسال (المحملة والفارغة) بواقع 10%، وفرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بنسبة 7% من الرسوم العادية.