النفط يحلق فوق 115 دولارا للبرميل ومكاسبه 44% منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع خام النفط بنسبة 0.3% إلى 110.31 دولار للبرميل، فيما يتداول خام برنت عند 116.2 دولار للبرميل بزيادة 0.53%. حسب بيانات نشرها موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

وأقفل برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو ، أمس الإثنين، على ارتفاع قوي بلغت نسبته 7,12 % مسجلا 115,62 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ عشرة أيام بدفع من إمكان فرض حظر أوروبي على البترول الروسي.

أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي المرجعي تسليم أبريل فقد أقفل، أمس الإثنين، على ارتفاع نسبته 7,08 % مسجلا 112,12 دولارا ليتجاوز عتبة 110 دولارات للمرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا، وفق «فرانس برس».

إعفاء النفط والغاز الروسي

ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، لكنه أعفى النفط والغاز؛ لأن أوروبا تحصل على معظم احتياجاتها من روسيا.

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ولم يكن هناك رد فعل من روسيا على هذا الوضع، لأن أوروبا هي سوق تجارية كبيرة لروسيا. لكن بالأمس، بعد الأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرًا نفطيًّا على روسيا، سارعت أسعار النفط في الارتفاع. ووصل سعر خام برنت اليوم إلى 120 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 9 مارس.

عقوبات جديدة بدلا من فرض الحظر

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عقب اجتماع وزاراء خارجية الاتحاد الأوروبي، كانت هناك آراء مختلفة في الاجتماع مع الأعضاء، ولم يتم اتخاذ قرار الحظر، ولكن قد يتم فرض عقوبات جديدة.

ووفقًا لموقع «إنفستنغ» انخفض سعر خام برنت، الذي ارتفع إلى 120 دولارًا في النصف الأول من اليوم، إلى 113 دولارًا في بقية تداولات اليوم، وجرى تداوله بسعر 116 دولارًا في الساعة الماضية.

تداول خام برنت بعلاوة 5.5% خلال الأسبوع الجاري

وواصل السعر، الذي أنهى الأسبوع على تراجع بعد أن شهد ذروة 14 عامًا في أسبوع 7 مارس، تراجعه بانخفاضه إلى 98 دولارًا الأسبوع الماضي. ويجري تداول خام برنت بعلاوة 5.5% خلال الأسبوع الجاري.

وحسب بيانات «إنفستنغ» فإن أرباح النفط الخام وصلت إلى 44% منذ بداية العام الجاري ، إذ ارتفع سعر البرميل إلى 115 دولارًا اليوم، وتم تداوله أيضًا عند 111 دولارًا في الساعة الماضية.