Atwasat

يخت للملياردير الروسي أبراموفيتش يرسو في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 01:07 مساء
يخت للملياردير الروسي أبراموفيتش يرسو في تركيا
اليخت «ماي سولاريس» المملوك من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يبحر قرب منتجع بودروم بجنوب غرب تركيا. 21 مارس 2022.(أ ف ب).
alwasat radio

وصل يخت يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى ميناء في تركيا التي لم تنضم للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو والتي طالت أيضًا مالك نادي تشيلسي لكرة القدم وأثرياء آخرين مقربين من الكرملين، وفقًا لوكالة «فرانس برس»

وتطال العقوبات الأوروبية أصولًا يملكها أثرياء روس، في إطار مساعي الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن غزوه لأوكرانيا، وأبراموفيتش من بين الأشخاص الذين أدرجوا على قائمة عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

التقطت مشاهد لليخت «سولاريس» البالغ طوله 140 مترًا ويرفع علم برمودا في منتجع بودروم بجنوب غرب تركيا الإثنين، بعد أكثر من أسبوع على رصده في مرفأ في مونتينيغرو، غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي، وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وترتبط بعلاقات قوية مع روسيا وأوكرانيا، لم تنضم للعقوبات التي تستهدف موسكو.

وفرضت دول غربية من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، تطال أيضًا أثرياء وأشخاصًا آخرين مقربين من بوتين.

وصودرت يخوت يملكها أثرياء روس في مختلف الدول، فيما توعد الرئيس جو بايدن المتمولين الروس بمصادرة «يخوتهم وشققهم الفخمة وطائراتهم الخاصة». 

وجمدت بريطانيا أصول أبراموفيتش الذي يمتلك يختًا آخر أكبر حجمًا، هو «إيكليبس» البالغ طوله 162 مترًا، كما فرضت عليه حظر سفر.

والملياردير البالغ 55 عامًا الذي اشترى نادي تشيلسي في 2003، نفى تقارير عن شرائه نادي كرة القدم اللندني بتعليمات من بوتين، بهدف توسيع نفوذ روسيا في الخارج في مطلع الألفية الثانية، اعتبرت تركيا الغزو الروسي لأوكرانيا «غير مقبول» وتطرح نفسها وسيطًا لوقف الحرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين

منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين
وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن التقاعد

وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن ...
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي

بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي
اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج

اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم

تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)

الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا

تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين

فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام ...
من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي والأوكراني

من بينها ليبيا.. مقرر أممي يحذر من تأثير اعتماد الدول المفرط على القمح الروسي ...
حكومة الوحدة تأذن بتنفيذ 4 مشروعات طرق بالتكليف المباشر وتشكيل لجنة لدراسة تعويض شركات الطيران المحلية

حكومة الوحدة تأذن بتنفيذ 4 مشروعات طرق بالتكليف المباشر وتشكيل لجنة لدراسة تعويض...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع سعر برميل النفط أكثر من 5% ليتخطى 110 دولارات بسبب أوكرانيا والتوتر في الشرق الأوسط
ارتفاع سعر برميل النفط أكثر من 5% ليتخطى 110 دولارات بسبب ...
بياتا جافورسيك: تأثير غزو أوكرانيا طويل الأمد على الطاقة والزراعة والتضخم والفقر
بياتا جافورسيك: تأثير غزو أوكرانيا طويل الأمد على الطاقة والزراعة...
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
نفط برنت يقفل على أكثر من 115 دولارا بارتفاع نسبته 7%
نفط برنت يقفل على أكثر من 115 دولارا بارتفاع نسبته 7%
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز......
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» مواطنين روس
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» ......
المزيد
يخت للملياردير الروسي أبراموفيتش يرسو في تركيا
يخت للملياردير الروسي أبراموفيتش يرسو في تركيا...
سريلانكا تنشر الجيش إثر احتجاجات لنقص الوقود
سريلانكا تنشر الجيش إثر احتجاجات لنقص الوقود...
رئيس الاحتياطي الفدرالي: مستعدون لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا اقتضى الأمر
رئيس الاحتياطي الفدرالي: مستعدون لرفع معدلات الفائدة بشكل ......
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم ......
نفط برنت يقفل على أكثر من 115 دولارا بارتفاع نسبته 7%
نفط برنت يقفل على أكثر من 115 دولارا بارتفاع نسبته 7%...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط