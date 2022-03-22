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سريلانكا تنشر الجيش إثر احتجاجات لنقص الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 10:10 صباحا
سريلانكا تنشر الجيش إثر احتجاجات لنقص الوقود
مواطنون ينتظرون لشراء عبوات غاز في كولومبو، 21 مارس 2022. (أ ف ب)
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أعلنت سريلانكا نشر جنود في محطات وقود، الثلاثاء، إثر احتجاجات متفرقة لآلاف السائقين الذين يضطرون للانتظار يوميًا في طوابير لشراء الوقود.  

تواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في 1948، مع فرض تقنين في التيار الكهربائي ونقص في السلع الغذائية الرئيسية والغاز المنزلي. وأعلنت السلطات نشر الجنود بعدما قامت حشود غاضبة بقطع طريق مزدحم في كولومبو ما تسبب بأزمة مرور استمرت ساعات، لعدم تمكنهم من شراء الجاز، الإثنين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول بارز في الدفاع لوكالة «فرانس برس» طالبًا عدم نشر اسمه، إن «التوتر يتصاعد مع ازدياد طوابير الانتظار»، وأضاف: «اتخذ قرار الليلة الماضية باستدعاء جنود لتعزيز الشرطة. والهدف منع الاضطرابات».

وأظهرت مشاهد لأحداث، الإثنين، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من النساء الغاضبات يمنعن حافلة تقل سياحًا من المرور، احتجاجًا على نقص مادة الجاز الضرورية  لمواقد الطهو. ويأتي استدعاء الجنود في أعقاب مقتل سائق طعنًا على يد سائق آخر إثر خلاف حول أحقية التوقف في طابور طويل قرب العاصمة.

مقتل 3 أشخاص أمام محطات الوقود
ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في صفوف انتظار أمام محطات وقود منذ، السبت، حسب الشرطة التي أفادت عن توقف السيارات ليلًا أمام عديد المحطات لشراء الديزل والبنزين.

- رئيس سريلانكا سيطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة خطر الإفلاس

وأعلن مسؤولون عسكريون نشر الجنود في محطات وقود تديرها شركة البترول الحكومية التي تمثل ثلثي مبيعات المفرق في الدولة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة. ودعا الريس غوتابيا راجاباكسا إلى اجتماع يضم كل الأحزاب السياسية، الأربعاء، لمناقشة الأزمة الاقتصادية لكن مجموعات معارضة قالت إنها تخطط لمقاطعته.

وتعود أسباب الأزمة المالية في سريلانكا إلى شح كبير في العملة الأجنبية ما يتسبب في عجز التجار عن تسديد وارداتهم. وخنقت جائحة «كوفيد» قطاع السياحة في الجزيرة والذي هو مصدر للعملة الأجنبية، فيما تراجعت تحويلات السريلانكيين من الخارج إلى حد كبير.

وأعلن راجاباكسا الأسبوع الماضي أن البلاد ستطلب صفقة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. وتسبب شح السلع والمواد الغذائية في فوضى في كل قطاعات الحياة اليومية. وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي إرجاء امتحانات مدرسية لملايين التلاميذ بسبب نقص الورق والحبر.

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