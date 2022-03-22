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رئيس الاحتياطي الفدرالي: مستعدون لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا اقتضى الأمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 08:36 صباحا
رئيس الاحتياطي الفدرالي: مستعدون لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا اقتضى الأمر
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول خلال جلسة استماع في كونغرس، 3 مارس 2022، (ا ف ب)
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أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأميركي مستعد لتسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة العام 2022، ورفعها بأكثر من ربع نقطة مئوية مرة واحدة أو أكثر إذا لزم الأمر.

وقال جيروم باول خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أمس الإثنين، «إذا استنتجنا أنه من المناسب التصرف بقوة أكبر من خلال رفع معدلات الفائدة بأكثر من 25 نقطة خلال اجتماع أو عدة اجتماعات فسنفعل ذلك»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان الاحتياطي الفدرالي قد رفع معدلات الفائدة الأربعاء لأول مرة منذ العام 2018 لمكافحة ارتفاع التضخم، وأعلن رفع معدّل الفائدة الأساسي بشكل معتدل بربع نقطة وليس نصف نقطة مباشرة.

ومعدلات الفائدة التي كانت تراوح منذ مارس العام 2020 بين صفر و0.25%، ارتفعت حاليا إلى 0.25 و0.50%، ويتوقع رفع الفائدة أكثر في العام الجاري، وربما خلال كل اجتماع.

ويرى معظم المسؤولين في اللجنة النقدية أن معدلات الفائدة ستستقر عند نحو 1.75% نهاية العام 2022. وقال باول «لكن إذا قررنا أننا بحاجة إلى تجاوز هذا الإجراء الذي يعتبر حياديا بنسبة 2 أو 2.5 %»، سنفعل ذلك أيضًا.

لكن تستمر الأسعار في الارتفاع في الولايات المتحدة، والأربعاء عدلت اللجنة النقدية في الاحتياطي الفدرالي آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم إلى 4.3% أي أكثر بمرتين مما كان متوقعًا في ديسمبر. وقال باول: «آفاق التضخم تفاقمت بشكل كبير هذه السنة حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا».

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