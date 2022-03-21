نفط برنت يقفل على أكثر من 115 دولارا بارتفاع نسبته 7%

القاهرة - بوابة الوسط

أقفل برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو على ارتفاع قوي بلغت نسبته 7,12 % مسجلا 115,62 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ عشرة أيام بدفع من إمكان فرض حظر أوروبي على البترول الروسي.

أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي المرجعي تسليم نيسان/أبريل فقد أقفل على ارتفاع نسبته 7,08 % مسجلا 112,12 دولارا ليتجاوز عتبة 110 دولارات للمرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا، وفق «فرانس برس».

وارتفع سعر برميل خام برنت، المرجعي في أوروبا ونفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 5%، في وقت سابق الإثنين، مدفوعًا بتوقف المفاوضات في أوكرانيا وتجدد التوتر في الشرق الأوسط بعد الهجوم الحوثي على مصفاة نفط بالسعودية.

وقرابة الساعة 13.55 ت غ (14.55 بتوقيت باريس) ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.11% إلى 114.52 دولار، وارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 5.52% إلى 110.48 دولار، وفق «فرانس برس».

تخوف من «صدمة» في إمدادات النفط العالمية

ويعزى ارتفاع أسعار النفط أيضًا إلى صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، الذي تخوف من حدوث «صدمة» في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

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وحذرت السعودية أكبر مصدر للبترول في العالم، الإثنين، من أن هجمات الحوثيين في اليمن التي تستهدف منشآتها النفطية تشكل «تهديدًا» لإمدادات النفط في الأسواق العالمية.