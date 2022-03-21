Atwasat

تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 07:17 مساء
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
أشجار جافة في شارع في ميكولاييف بأوكرانيا، 21 مارس 2022. ( أ ف ب)
alwasat radio

حذرعدد من وزراء بالاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين من أن الحرب الروسية في أوكرانيا قد تتسبب في مجاعة في أجزاء من العالم بسبب مكانة البلدين كمصدرين رئيسيين للمنتجات الزراعية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على وضع خطة لزيادة مساحة أراضي الكتلة التي يمكن تخصيصها للإنتاج الزراعي، وتخفيف قيود استيراد الأعلاف الحيوانية والبحث في تقديم المزيد من المساعدات المباشرة لمزارعي الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزراء الزراعة في الاتحاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أثناء توجهه إلى اجتماع منفصل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الصراع سيجلب قريبا خطر المجاعة، ما يؤثر على الأمن الغذائي ليس فقط في أوروبا لكن في كل أنحاء العالم.

وأضاف: «نحتاج إلى التطرق لقضية الأمن الغذائي العالمي لأننا نعرف حجم إنتاج الحبوب، خصوصا من أوكرانيا وروسيا، ونرى عواقب الحرب».

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من بين أكبر الدول المصدرة للمواد الغذائية المزروعة والأسمدة خصوصا القمح والذرة وبذور عباد الشمس. وكذلك، تعد روسيا أكبر مورد للأسمدة النيتروجينية وثاني أكبر مورد للأسمدة البوتاسية والفوسفورية.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الأسبوع الماضي إن الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة قد ترتفع بنسبة تراوح بين 8 و22% نتيجة الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

وتوقعت أيضا أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية بحوالى 8 ملايين ليصل إلى 13 مليون شخص خلال العام الجاري والعام المقبل لا سيما في منطقة آسيا المحيط الهادئ وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»

حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» في روسيا بتهمة «التطرف»
رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»

رسميا.. واشنطن تصنف حملة القمع العسكري في بورما للروهينغا «إبادة جماعية»
الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»

الكرملين: أي قرار أوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية «سيضر بالجميع»
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»

صحوة تشافي تطمئن لابورتا على ثورة تغيير «برشلونة» من قلب «برنابيو»
تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)

تحطم طائرة على متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين (فيديو)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن

«الوطني لمكافحة الأمراض» يوضح أعراض الدرن
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية

فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية
مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة

مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة
خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي» المصري يرفع الفائدة 1% على الإيداع والإقراض
«المركزي» المصري يرفع الفائدة 1% على الإيداع والإقراض
أسعار النفط تقفز ثلاثة دولارات
أسعار النفط تقفز ثلاثة دولارات
«المركزي الأوروبي»: لا توجد مؤشرات على انكماش الاقتصاد في منطقة اليورو
«المركزي الأوروبي»: لا توجد مؤشرات على انكماش الاقتصاد في منطقة ...
الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه المصري
الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه المصري
«سايف ذي تشيلدرن» تحذر من أزمة غذاء في السودان جراء الحرب الأوكرانية
«سايف ذي تشيلدرن» تحذر من أزمة غذاء في السودان جراء الحرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز......
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» مواطنين روس
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» ......
المزيد
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم...
بياتا جافورسيك: تأثير غزو أوكرانيا طويل الأمد على الطاقة والزراعة والتضخم والفقر
بياتا جافورسيك: تأثير غزو أوكرانيا طويل الأمد على الطاقة ......
ارتفاع سعر برميل النفط أكثر من 5% ليتخطى 110 دولارات بسبب أوكرانيا والتوتر في الشرق الأوسط
ارتفاع سعر برميل النفط أكثر من 5% ليتخطى 110 دولارات بسبب ......
«سايف ذي تشيلدرن» تحذر من أزمة غذاء في السودان جراء الحرب الأوكرانية
«سايف ذي تشيلدرن» تحذر من أزمة غذاء في السودان جراء الحرب ......
الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه المصري
الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه المصري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط