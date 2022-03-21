ارتفاع سعر برميل النفط أكثر من 5% ليتخطى 110 دولارات بسبب أوكرانيا والتوتر في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر برميل خام برنت، المرجعي في أوروبا ونفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 5%، الإثنين، مدفوعًا بتوقف المفاوضات في أوكرانيا وتجدد التوتر في الشرق الأوسط بعد الهجوم الحوثي على مصفاة نفط بالسعودية.

وقرابة الساعة 13.55 ت غ (14.55 بتوقيت باريس) ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.11% إلى 114.52 دولار، وارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 5.52% إلى 110.48 دولار، وفق «فرانس برس».

تخوف من «صدمة» في إمدادات النفط العالمية

ورفضت أوكرانيا، ليل الأحد الإثنين، إنذارًا أخيرًا وجهته لها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة، فيما أوقع قصف جديد على كييف ثمانية قتلى على الأقل، وألحق دمارًا بمحيط مركز تجاري في العاصمة.

ويعزى ارتفاع أسعار النفط أيضًا إلى صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، الذي تخوف من حدوث «صدمة» في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

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وحذرت السعودية أكبر مصدر للبترول في العالم، الإثنين، من أن هجمات الحوثيين في اليمن التي تستهدف منشآتها النفطية تشكل «تهديدًا» لإمدادات النفط في الأسواق العالمية.