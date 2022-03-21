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«سايف ذي تشيلدرن» تحذر من أزمة غذاء في السودان جراء الحرب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 05:05 مساء
«سايف ذي تشيلدرن» تحذر من أزمة غذاء في السودان جراء الحرب الأوكرانية
تظاهرة في اليوم العالمي للمرأة في الخرطوم. (أ ف ب)
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حذر ديفيد رايت، رئيس العمليات في منظمة «سايف ذي تشيلدرن»، (أنقذوا الأطفال) في السودان من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وضعت البلاد على شفا أزمة يؤججها نقص الغذاء، خصوصًا مع اعتماد الخرطوم في أكثر من 80% من واردتها من القمح على البلدين المتحاربين.

ويعاني السودان أساسًا أزمة اقتصادية متفاقمة منذ أن نفذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريًّا في الخامس والعشرين من أكتوبر، أطاح فيه شركاءه المدنيين من إدارة البلاد في فترتها الانتقالية بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019، ما دفع عديد دول الغرب إلى قطع مساعداتها عن الخرطوم، وفق «فرانس برس».

تعطيل شحنات الحبوب بسبب الحرب الأوكرانية
ومن جهة أخرى، أدى الصراع الروسي-الأوكراني وما تبعه من عقوبات اقتصادية فرضت على موسكو إلى تعطيل شحنات الحبوب من البلدين، اللذي تشكل صادراتهما من القمح ما يقرب من 30%من صادرات القمح العالمية، ما قد يهدد بعض البلدان بأزمات جوع واضطراب اجتماعي على الصعيد المحلي.

ويقول رايت إن بيانات الأمم المتحدة حذرت من معاناة «ما يقرب من 20 مليون شخص، أو نصف سكان البلاد تقريبًا، انعدام الأمن الغذائي».

وأضاف: «السودان في وضع غير آمن، خصوصًا أن بين 86 و87% من وارداته في القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا».

- آلاف السودانيين يتظاهرون ضد «الانقلاب» وغلاء الخبز
-  انخفاض معدل التضخم السنوي في السودان إلى 258.4%

ويعد السودان من أفقر بلدان العالم، ويشهد تسارعًا كبيرًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 258% لشهر فبراير. ويأتي الخبز على رأس السلع التي تشهد زيادة مطردة في ثمنها في الأشهر الأخيرة.

وكان سعر الخبز من الأسباب الرئيسية لاندلاع انتفاضة ديسمبر 2019، التي انتهت بسقوط البشير ونظامه في أبريل من العام نفسه. 

وما يفاقم الأوضاع سوءًا هو تجميد الصادرات من روسيا بسبب العقوبات الدولية الشاملة التي فرضت على موسكو بعد غزوها أوكرانيا منذ قرابة شهر، ما أسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود عالميًّا.

استراتيجيات تكيف سلبية
ويرى رايت أن «تزامن الأحداث» في السودان بين الأزمة السياسية وأحداث العنف القبلي في الأقاليم، والأزمة الاقتصادية العميقة، أدى إلى «تفاقم حقيقي لوضع كان سيئًا في الأساس».

وفي ديسمبر، قدرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من ثلث سكان السودان أو أكثر من 14 مليون شخص، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العام 2022.

وقال رايت إن الأسر السودانية قد «تلجأ أيضًا إلى استراتيجيات تكيف سلبية» بما في ذلك إجبار الأطفال على ترك المدارس أو زواج الفتيات القاصرات.

وأضاف أن «المهمشين هم أكثر الأشخاص معاناة من أسوأ الآثار»، مشيرًا إلى النازحين السودانيين داخليًّا، الذين بلغ عددهم 3.3 مليون شخص في إقليم دارفور في غرب البلاد وبعض المناطق الأخرى.

كذلك استقبلت البلاد أكثر من مليون لاجئ فروا من الصراعات في بلدانهم مثل جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا وغيرها، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

وحذر رايت أيضًا من أن المساعدات الموجهة للاحتياجات الإنسانية في السودان وأماكن أخرى قد تتأثر بالاحتياجات المتزايدة في أوكرانيا التي تشهد حربًا.

وقال: «إنه لأمر رائع أن نرى التضامن الذي يتم التعبير عنه بمساعدة الأوروبيين لبعضهم البعض.. لكن ما يقلقنا هو أنه سوف يمتص الكثير من أموال نظام (المساعدات) الإنسانية في العالم».

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