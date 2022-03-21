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أسعار النفط تقفز ثلاثة دولارات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 01:32 مساء
أسعار النفط تقفز ثلاثة دولارات
مصفاة للنفط تابعة لشركة «بيتروبراس» البرازيلية في ساو باولو، 4 نوفمبر 2021. (أ ف ب)
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صعدت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الإثنين، مع صمود القوات الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية العنيفة، في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط، إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.09% إلى 111.27 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.2% إلى 106.39 دولار. وصعدت الأسعار قبل محادثات تجرى هذا الأسبوع بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي جو بايدن، في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تعزيز تصدي الغرب لموسكو بشأن غزوها لأوكرانيا. وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرًا نفطيًّا على روسيا.

ماذا قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني؟
وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1925.46 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1925.80 دولار.

وصعد البلاديوم 2.8 في المئة إلى 2561.25 دولار للأوقية، وكان البلاديوم ارتفع إلى مستوى قياسي، مسجلًا 3440.76 دولار في السابع من مارس الجاري مدفوعًا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للبلاديوم. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 25.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 في المئة إلى 1029.65 دولار.

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