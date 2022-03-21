«المركزي» المصري يرفع الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي المصري رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصلا إلى 9.25% و10.25% على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪.

وأشار المصرف، في بيان، إلى اتخاذ القرار بعد اجتماع استثنائي للجنة صباح الإثنين، نتيجة الضغوطات التضخمية العالمية التي ظهرت إثر تطورات الضراع الروسي الأوكراني، وارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، وعلى رأسها الزيادة الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وأضاف البيان: «وحرصًا من المصرف المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وفي ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف، وهو 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس».

وأكد أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامةـ وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وإثر صدور قرار المركزي، سجل سعر صرف الدولار قفزة بنحو جنيهين اثنين، مسجلا 17.52 جنيه فيما يواصل الصعود في باقي البنوك، وذلك مقابل 15.66 جنيه قبل القرار عند إغلاق تعاملات أمس الأحد، فيما بقي عند 15.77 في نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

معدلات أسعار الفائدة في مصر العام 2021

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال آخر 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021، وآخرها في الثالث من فبراير الماضي) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا. وارتفع معدل التضخم السنوي في مصري خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس قبل الماضي.

وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد على مدار أيام الحرب وهو انعكس على أسعار بعض السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق.