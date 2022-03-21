وزير خارجية اليابان يدعو الإمارات إلى زيادة إنتاجها النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الياباني، الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة إنتاجها النفط الذي ارتفعت أسعاره بشكل حاد منذ غزو أوكرانيا من جانب روسيا ثاني أكبر مصدّر للذهب الأسود في العالم.

ورغم مطالبات دول مجموعة السبع، رفضت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» من بينها الإمارات، وحلفاؤها ضمن تحالف «أوبك+» الذي يضمّ روسيا، زيادة إنتاجها لتهدئة السوق، وتتمسك بزيادة تدريجية للإنتاج بـ400 ألف برميل في اليوم كلّ شهر، حسب وكالة «فرانس برس».

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، تقلبات كبيرة في أسواق النفط، إضافة إلى ذلك، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا وقف استيراد النفط من روسيا.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية خلال مؤتمر صحفي إن وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي طلب من الإمارات «المساهمة في إرساء استقرار سوق النفط الدولية عبر زيادة إنتاجها وضمان احتياطاتها كدولة مهمة في أوبك+».

وعقد الوزير الياباني محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، وذلك بعدما طالب رئيس الوزراء الياباني فوميا كيشيدا بالأمر نفسه خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولين إماراتيين وسعوديين هذا الأسبوع. وتستورد اليابان نحو ثلث حاجاتها النفطية من الإمارات.

تحذير دولي من انخفاض استهلاك النفط عالميا نهاية 2022

وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الأربعاء من أن تباطؤ النمو عقب الحرب على أوكرانيا، قد يؤدي إلى خفض الاستهلاك العالمي بـ1.3 مليون برميل يوميا في الفصول الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

إلا أنها أشارت أيضًا إلى ان الاضطرابات التي تؤثّر على عمليات التصدير الروسية قد تُحدث «صدمة عالمية للعرض»، ما سيحرم السوق العالمية من ثلاثة ملايين برميل في اليوم، وقد ترتفع هذه الكمية إذا أصبحت العقوبات المفروضة على موسكو أكثر صرامة.