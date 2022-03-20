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150 ألف مزارع يحتجون في العاصمة الإسبانية على ارتفاع أسعار الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 10:34 مساء
150 ألف مزارع يحتجون في العاصمة الإسبانية على ارتفاع أسعار الطاقة
متظاهرون خلال احتجاجات دعت إليها نقابات المزارعين واتحادات الصيد في مدريد. (أ ف ب)
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تظاهر حوالي 150 ألف مزارع ومربي ماشية في مدريد، الأحد، لمطالبة حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية باتخاذ إجراءات فورية لوقف ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار المحروقات، ومعالجة تراجع مداخيل المزارع.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها «مربو الماشية مهددون بالانقراض» و«الريف يستغيث»، في موكب طويل على مسافة أربعة كيلومترات حضرت فيه جرارات وأحصنة وكلاب صيد، وفق «فرانس برس».

منصة «التحالف الريفي»
تظاهر المزارعون في وسط العاصمة الإسبانية بين وزارتي التحول البيئي والزراعة، بدعوة من منصة «التحالف الريفي» التي تقول إنها تمثّل حوالي عشرة ملايين مزارع إسباني. وقالت نورا غوزمان التي جاءت من بوزويلو دي ألاركون غرب مدريد وهي تقود جرارها «هذه الحكومة تدمرنا، الوقود يزداد غلاء».

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وقال المسؤول النقابي بيدرو باراتو للصحفيين «حان الوقت للبحث عن حلول» لمشاكل الريف «الذي يمثّل 80 بالمئة من الأراضي... هذا يكفي! فليتوقف رئيس الحكومة الإسبانية عن السفر للخارج ويبدأ العمل» في إسبانيا.

 المزارعون ينددون بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود والأسمدة
وندد المزارعون بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود والأسمدة وتراجع الأرباح، واحتجوا على التصحر الريفي والتدابير الحكومية لصالح الرفق بالحيوان التي تهدف بشكل خاص إلى تقييد تربية كلاب الرعي والصيد.

وقال المزارع فرناندو سايز الذي جاء من قرطبة مع كلب صيد إلى العاصمة «اليوم، نحمي الحيوانات أكثر من البشر» من خلال «معايير متضاربة وعبثية تريد الحكومة فرضها علينا».

وتأتي هذه التظاهرة الكبيرة للمزارعين غداة احتجاج شارك فيه الآلاف من الإسبان بدعوة من حزب «فوكس» اليميني المتطرف، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة والتي تفاقمت بسبب النزاع في أوكرانيا.

من جانبها، دعت الاتحادات النقابية الرئيسية في البلاد إلى إضراب عام في 23 مارس.

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