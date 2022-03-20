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تضرر أحد أكبر مصانع الصلب الأوروبية في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 10:21 صباحا
تضرر أحد أكبر مصانع الصلب الأوروبية في ماريوبول
آثار التدمير في العاصمة الأوكرانية كييف, (أ ف ب)
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أُصيب مصنع «آزوفستال» للصلب والمعادن في ماريوبول، أحد أكبر معامل الحديد في أوروبا، بأضرار جسيمة بسبب عمليات قصف، بحسب ما أعلن مسؤولون أوكرانيون، الأحد.

وقالت النائبة ليزيا فاسيلنكو، «دُمِّر أحد أكبر مصانع الصناعات المعدنية في أوروبا. الخسائر الاقتصادية لأوكرانيا هائلة»، ونشرت مقطع فيديو على حسابها على «تويتر» تظهر فيه أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من مجمع صناعي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح النائب سيرغي تاروتا، على «فيسبوك»، أن القوات الروسية التي تحاصر ماريوبول «دمّرت عمليًّا المصنع».

من جهته، صرح المدير العام لشركة «آزوفستال»، إنفر تسكيتيشفيلي، في رسالة فيديو على «تلغرام»، بأن شركته اتخذت إجراءات احترازية في المصنع منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير لمنع حدوث أضرار في البيئة.

وأشار إلى أن «بطاريات أفران الفحم لم تعد تشكل خطرًا على حياة السكان، وأغلقنا أفران الصَّهر بشكل صحيح»، مضيفًا: «سنعود إلى المدينة ونعيد البناء»، من دون أن يحدد حجم الضرر.

وتملك مصنع «آزوفستال» في ماريوبول، مجموعة «ميتينفست» التي يرأسها رينات أحمدوف أغنى رجل في أوكرانيا.

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