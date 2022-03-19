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اتهام «جوجل» في دعوى قضائية بالتحيز الممنهج ضد الموظفين السود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 10:03 صباحا
اتهام «جوجل» في دعوى قضائية بالتحيز الممنهج ضد الموظفين السود
شعار «جوجل» في نيويورك، 17 نوفمبر 2021. (رويترز)
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اتهمت دعوى قضائية رُفعت محرك البحث العالمي «جوجل» بالتحيز العنصري الممنهج ضد الموظفين السود، قائلة إن الشركة تقلدهم وظائف منخفضة المستوى وتدفع لهم رواتب أقل وتحرمهم من فرص الترقي بسبب عنصرهم.

وقالت الدعوى إن جوجل تنتهج «ثقافة متحيزة عنصريًا» تحابي الرجال البيض، حيث يشكل السود 4.4% فقط من الموظفين ونحو 3% من القيادة وقوتها العاملة في مجال التكنولوجيا، حسب وكالة «رويترز».

وقالت أيضًا مقيمة الدعوى أبريل كيرلي إن «جوجل» التابعة لشركة ألفابيت أخضعت السود لبيئة عمل معادية بما في ذلك عن طريق مطالبتهم في كثير من الأحيان بإظهار هويتهم أو استجوابهم من قبل الأمن في مقرها بماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

مقاضاة «جوجل» في كاليفورنيا
ولم ترد «جوجل» على الفور على طلبات التعليق. وأقيمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.وجاءت الدعوى بعد أن بدأت هيئة تنظيم الحقوق المدنية في الولاية التحقيق في طريقة معاملة جوجل للموظفات من السود واحتمال تعرضهن للتمييز في مكان عملهن.

وقالت كيرلي إن «جوجل» وظفتها في 2014 لتصميم برنامج توعية لكليات السود التاريخية. وأضافت أنه ثبت أن تعيينها «حيلة تسويقية» مع بدء المديرين في تشويه سمعة عملها ووصفها بأنها امرأة سوداء «غاضبة» وتجاهلوها في الترقيات. وأضافت كيرلي إن «جوجل» أقالتها في سبتمبر 2020 بعد أن بدأت هي وزملاؤها العمل على قائمة الإصلاحات المطلوبة.

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