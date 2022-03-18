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«المركزي» الروسي يبقي معدل فائدته الرئيسية على 20%

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 09:09 مساء
«المركزي» الروسي يبقي معدل فائدته الرئيسية على 20%
مقر البنك المركزي الروسي في وسط موسكو، 28 فبراير 2022، (ا ف ب)
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أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إبقاء معدل الفائدة بنسبة 20% بعد ثلاثة أسابيع على بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي أدى الى فرض عقوبات على موسكو.

وأشارت إيلفيرا نابيولينا إلى إعلان توقعات جديدة بشأن إجمالي الناتج الداخلي والتضخم في أبريل المقبل، معتبرة أنه في الوقت الراهن «من الصعب جدًا» القيام بذلك تحت تأثير العقوبات، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «التضخم سيكون هذا العام وكما يبدو العام المقبل أعلى من التوقعات السابقة»، معتبرة أن «إجمالي الناتج الداخلي سينخفض في الفصل المقبل».

في وقت سابق، أعلن البنك المركزي الروسي في بيان أنه أبقى على فائدته الرئيسية على نسبة 20% بعدما رفعها بقوة في 28 فبراير.

وقالت نابيولينا «في نهاية فبراير، قمنا برفع الفائدة الرئيسية في المقام الأول لمواجهة المخاطر على الاستقرار المالي في إطار من عقوبات جديدة غير مسبوقة» فُرضت على روسيا.

وتابعت «ما هو الوضع اليوم: النظام المصرفي يعمل دون ثغرات، وضع السيولة استقر»، وأوضحت «لفترة ما، سيبقى التضخم مرتفعًا لكننا لن نسمح بتطور دوامة تضخمية».

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