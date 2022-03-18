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لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 05:44 مساء
لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
مقر البنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت، 30 ديسمبر 2021. (ا ف ب)
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ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الأسعار المرتفعة ستترك آثارا، وأن التضخم لن يعود إلى مستوياته المنخفضة التي كان يسجلها قبل الوباء والحرب في أوكرانيا.

وقالت لاغارد، خلال منتدى في فرانكفورت الخميس، «نحن نقتنع يوما بعد يوم بأن زخم التضخم على المدى المتوسط لن يعود إلى النمط الذي رأيناه قبل الوباء»، عندما بقي المؤشر دون هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، وفق وكالة «فرانس برس».

ورفعت المؤسسة النقدية توقعاتها للتضخم للعام 2022 إلى 5.1% فيما وصلت زيادات الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 5.8% خلال عام واحد في فبراير الماضي في منطقة اليورو، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد.

البنك المركزي الأوروبي يتوقع انتعاشا اقتصاديا بمنطقة اليورو بحلول نهاية السنة

لكن الوزيرة الفرنسية السابقة حذرت من أن «التأثير الصعودي قد يستمر لبعض الوقت» ما يؤثر على السلع التي تختلف أسعارها بشكل أقل وتيرة من أسعار الطاقة.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حاليا انخفاض معدل التضخم إلى 2,1% عام 2023، ثم إلى 1,9% عام 2024.

وخفضت توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 3.7% للعام 2022، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على النشاط العالمي.

وأشارت لاغارد إلى أنه على البنك المركزي الأوروبي «إدارة الصدمة التي تدفع التضخم فوق هدفنا وتخفض النمو على المدى القصير».

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