Atwasat

فريقان من صندوق النقد في «مهمة تمويل» إلى تونس ولبنان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 08:05 مساء
فريقان من صندوق النقد في «مهمة تمويل» إلى تونس ولبنان
مقر صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سيرسل صندوق النقد الدولي فريقين إلى لبنان وتونس خلال مارس الجاري، لإجراء مزيد النقاشات حول برامج المساعدات المالية الجديدة للبلدين، وفق ما أفاد ناطق باسم المؤسسة الخميس.

وتسعى الحكومتان التونسية واللبنانية منذ شهور للحصول على دعم لاقتصاديهما المضطربين، لكنهما لم تتوصلا بعد إلى اتفاق مع الصندوق الذي يتخذ مقرا في واشنطن.

إنقاذ لبنان من الخطر
وقال الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس للصحفيين إن المحادثات مع لبنان بشأن المساعدة لمواجهة التحديات المالية الخطرة «تسير بشكل جيد»، لكنه شدد على أن «هناك حاجة إلى عمل مكثف»، باعتبار أن «تحديات لبنان عميقة ومعقدة وتتطلب وقتا والتزاما».

- صندوق النقد: «تقدم جيد» في النقاشات مع تونس حول قرض جديد
- مصارف لبنان تغلق عشرات الفروع وتسرح آلاف الموظفين لمواجهة الانهيار

وتخلف لبنان العام 2020 عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى في تاريخه. وأطلق صندوق النقد الدولي مفاوضات الشهر الماضي بشأن برنامج للمساعدة في إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية بعد انهيار سعر صرف الليرة وتجاوز نسبة التضخم 100% وتزايد عدد الفقراء.

محاولة لفهم سياسات تونس
وأوضح رايس أن خبراء من الصندوق سوف يجتمعون مرة أخرى هذا الشهر مع السلطات التونسية، ويسعون للبناء على «التقدم الجيد الذي جرى إحرازه في فهم سياساتهم الإصلاحية».

وطلبت تونس في منتصف نوفمبر برنامج قرض من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها الذي يعاني من انخفاض النمو، وكذلك ارتفاع الدين العام والتضخم والبطالة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أقال الحكومة وعلق عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وفي حال التوصل إلى اتفاق ستكون هذه خطة الدعم الرابعة من صندوق النقد الدولي منذ الثورة التونسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي

أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي
تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال
الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمة التجارة العالمية تشيد بتسوية أولية بشأن براءات اختراع لقاحات «كوفيد»
منظمة التجارة العالمية تشيد بتسوية أولية بشأن براءات اختراع ...
بنما تطلب «مراجعة» معاهدتها التجارية مع الولايات المتحدة
بنما تطلب «مراجعة» معاهدتها التجارية مع الولايات المتحدة
رئيس سريلانكا سيطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة خطر الإفلاس
رئيس سريلانكا سيطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة خطر الإفلاس
موسكو «تسدد» أول دفعة مترتبة عليها لفوائد السندات الأجنبية
موسكو «تسدد» أول دفعة مترتبة عليها لفوائد السندات الأجنبية
سعر خام برنت يرتفع 5% على وقع الحرب في أوكرانيا
سعر خام برنت يرتفع 5% على وقع الحرب في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا...
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز......
المزيد
فريقان من صندوق النقد في «مهمة تمويل» إلى تونس ولبنان
فريقان من صندوق النقد في «مهمة تمويل» إلى تونس ولبنان...
مصرف «جاي بي مورغان» الأميركي يتلقى تحويلا ماليا من «المركزي الروسي» لتسديد فوائد
مصرف «جاي بي مورغان» الأميركي يتلقى تحويلا ماليا من «المركزي......
«التعاون في الميدان الاقتصادي»: النمو العالمي قد يتراجع بأكثر من نقطة مئوية
«التعاون في الميدان الاقتصادي»: النمو العالمي قد يتراجع ......
سعر خام برنت يرتفع 5% على وقع الحرب في أوكرانيا
سعر خام برنت يرتفع 5% على وقع الحرب في أوكرانيا...
موسكو «تسدد» أول دفعة مترتبة عليها لفوائد السندات الأجنبية
موسكو «تسدد» أول دفعة مترتبة عليها لفوائد السندات الأجنبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط