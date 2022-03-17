Atwasat

«التعاون في الميدان الاقتصادي»: النمو العالمي قد يتراجع بأكثر من نقطة مئوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 03:55 مساء
«التعاون في الميدان الاقتصادي»: النمو العالمي قد يتراجع بأكثر من نقطة مئوية
شعار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مقرها بباريس. (أ ف ب)
alwasat radio

قالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقرير، الخميس، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا قد تقلّص النمو الاقتصادي العالمي «بأكثر من نقطة مئوية» في العام الأول بعد الهجوم.

وأوضحت المنظمة أن التأثير «إذا استمر» سينتج عنه «ركود كبير في روسيا ويرفع تضخم أسعار المستهلك العالمية بحوالى 2.5 نقطة مئوية». وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ماتياس كورمان، في مؤتمر صحفي إن «الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الصراع كبيرة ومن المرجح أن تستمر في المستقبل».

وأوضحت المنظمة التي تضم مجموعة من الاقتصادات المتقدمة، أن حجم الصدمة «سيعتمد في جزء منه على مدّة الحرب».

العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا
وبدّلت المنظمة خططها لنشر توقعاتها الاقتصادية العالمية المعتادة نظرًا إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير، ونشرت بدلًا من ذلك تقييمًا للعواقب الاقتصادية للصراع.

- مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
- «الطاقة الدولية» تخشى من «صدمة» في عرض النفط العالمي
- صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر

ورغم أنهما تمثلان معًا «حوالي 2%» فقط من الاقتصاد العالمي، فإن أهمية روسيا وأوكرانيا كمصدرين للمواد الخام والغذاء والطاقة، تعني أنه من المحتمل أن يكون التأثير ملموسًا خارج حدودهما.

وحسب المنظمة، قد ينخفض النمو في منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 1.4 نقطة مئوية. وستتأثر خصوصًا البلدان «التي لديها حدود مشتركة مع روسيا أو أوكرانيا» في الوقت الذي سيكون عليها تحمّل العبء الأكبر لتدفق اللاجئين من أوكرانيا.

كما حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من خطر «زيادة حادة في الفقر والجوع» خصوصًا في الاقتصادات النامية، إذا توقفّت إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا تمامًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي

أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي
تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال
الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تذبذب المخاطرة في الأسواق بعد تصريحات لافروف وقبل قرارات «المركزي» الأميركي
تذبذب المخاطرة في الأسواق بعد تصريحات لافروف وقبل قرارات ...
«الاحتياطي الفدرالي» يرفع معدل الفائدة بربع نقطة في ظل ارتفاع التضخم
«الاحتياطي الفدرالي» يرفع معدل الفائدة بربع نقطة في ظل ارتفاع ...
منظمة التجارة العالمية تشيد بتسوية أولية بشأن براءات اختراع لقاحات «كوفيد»
منظمة التجارة العالمية تشيد بتسوية أولية بشأن براءات اختراع ...
بنما تطلب «مراجعة» معاهدتها التجارية مع الولايات المتحدة
بنما تطلب «مراجعة» معاهدتها التجارية مع الولايات المتحدة
رئيس سريلانكا سيطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة خطر الإفلاس
رئيس سريلانكا سيطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة خطر الإفلاس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا...
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز......
المزيد
«التعاون في الميدان الاقتصادي»: النمو العالمي قد يتراجع بأكثر من نقطة مئوية
«التعاون في الميدان الاقتصادي»: النمو العالمي قد يتراجع ......
سعر خام برنت يرتفع 5% على وقع الحرب في أوكرانيا
سعر خام برنت يرتفع 5% على وقع الحرب في أوكرانيا...
موسكو «تسدد» أول دفعة مترتبة عليها لفوائد السندات الأجنبية
موسكو «تسدد» أول دفعة مترتبة عليها لفوائد السندات الأجنبية...
رئيس سريلانكا سيطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة خطر الإفلاس
رئيس سريلانكا سيطلب مساعدة صندوق النقد لمواجهة خطر الإفلاس...
بنما تطلب «مراجعة» معاهدتها التجارية مع الولايات المتحدة
بنما تطلب «مراجعة» معاهدتها التجارية مع الولايات المتحدة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط