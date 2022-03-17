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سعر خام برنت يرتفع 5% على وقع الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 01:04 مساء
سعر خام برنت يرتفع 5% على وقع الحرب في أوكرانيا
حفارات تعمل بقطاع النفط. (الإنترنت)
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ارتفع سعر برميل خام «برنت» المرجعي في أوروبا، حوالى 5%، الخميس، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا، بعدما رفض الكرملين قرار محكمة العدل الدولية التي أصدرت أمرًا لروسيا، الأربعاء، بوقف هجومها.

وقرابة الساعة 10.10 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برميل «برنت» نفط بحر الشمال بنسبة 4.90 % إلى 102.82 دولار، وارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4.83% إلى 99.63 دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

الكرملين يرفض قرار محكمة العدل
ورفض الكرملين، الخميس، قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي أصدرته لروسيا، الأربعاء، بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وذكرت أوكرانيا، الخميس، أن روسيا دمرت مسرحًا كان يحتمي فيه «أكثر من ألف شخص» في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة جنوب البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء: «على العالم أن يعترف أخيرًا بأن روسيا أصبحت دولة إرهابية». ولم يقوّض الهجوم عزيمة المعسكرين على مواصلة المحادثات الموازية التي أعيد إطلاقها، الإثنين، عبر الفيديو.

أسباب إضافية لارتفاع أسعار النفط
ويعزى ارتفاع أسعار النفط أيضًا إلى صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية والذي تخوّف من حدوث «صدمة» في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقالت المحللة لدى «إنتراكتيف إنفستور»، فكتوريا سكولار، إن هذا «التقييم الخطير» لوكالة الطاقة الدولية «أثار مخاوف جديدة بشأن العرض ما زاد من الضغط التصاعدي على الأسعار اليوم».

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية بأن سوق النفط سيصبح «أضيق بكثير»، وفق كارستن فريتش من مؤسسة «كومرتس بنك».

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