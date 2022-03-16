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بنما تطلب «مراجعة» معاهدتها التجارية مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 09:53 مساء
بنما تطلب «مراجعة» معاهدتها التجارية مع الولايات المتحدة
رئيس بنما لورنتينو كورتيزو. (أ ف ب)
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أعلن رئيس بنما، لورينتينو كورتيزو، أن حكومته ستطلب من واشنطن «مراجعة» معاهدة تعزيز التجارة التي تربطها منذ العام 2012 بالولايات المتحدة؛ بهدف حماية منتجاتها الزراعية الأساسية من المنافسة.

وأوضح كورتيزو أنه من شأن «مراجعة» المعاهدة توفير حماية «لمنتجات حساسة من أجل السلم المجتمعي» مثل منتجات الأرز والألبان ولحوم البقر والخنزير والدواجن التي تتنافس مع واردات أميركية تعتبرها بنما مفرطة، وفق «فرانس برس».

 «أهم شريك (تجاري) لبنما»
وأكد كورتيزو أن الولايات المتحدة هي «أهم شريك (تجاري) لبنما»، موضحًا: «نأمل في أن نتمكن من الجلوس كشركاء، وجهًا لوجه؛ لإيجاد حل لبلد أظهر أنه حليف (لواشنطن) في المنطقة».

وأعلن الرئيس البنمي أن حكومته سترسل قريبًا طلبًا رسميًّا إلى وزارة الزراعة الأميركية تطلب فيه «مراجعة» معاهدة تعزيز التجارة.

مخاطر انفجار اجتماعي
وتدعو الكثير من منظمات منتجي الصناعات الغذائية في بنما إلى مراجعة المعاهدة التي وقّعت العام 2007 ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، مشيرة إلى مخاطر انفجار اجتماعي.

لكن القائم بأعمال السفارة الأميركية في بنما، ستيورت تاتل، قال الخميس، إن واشنطن لن توافق على إعادة التفاوض بشأن معاهدة قال إنها «تفيد الجميع».

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