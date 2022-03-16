منظمة التجارة العالمية تشيد بتسوية أولية بشأن براءات اختراع لقاحات «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت مديرة منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، بالتوصل إلى تسوية بهدف التنازل عن براءات اختراع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد» بين أربعة أطراف مصنعة كبرى، داعية كافة الدول الأعضاء إلى دعم الخطوة.

وفي بيان لفت إلى أنه لم يتم إتمام كل تفاصيل التسوية بعد، أشارت نغوزي أوكونغو-إيويالا إلى «التقدم الحاسم الذي أحرزه» الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند وجنوب أفريقيا «بشأن التنازل عن الاتفاق حول الجوانب المتعلقة ببراءات الاختراع التي تطال إنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

تردد شديد إزاء مبدأ التنازل عن براءات الاختراع

وأضافت: «هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، وهذه التسوية هي نتيجة ساعات من المفاوضات الطويلة والصعبة». وتابعت: «لا يزال علينا أن نعمل من أجل ضمان الحصول على دعم كل أعضاء منظمة التجارة العالمية».

ودرجت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على عادة اتخاذ القرارات بالتوافق، وعبرت سويسرا عدة مرات عن تردد شديد إزاء مبدأ التنازل عن براءات الاختراع. وهو موقف يؤيده تجمع شركات الصيدلة.

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المحادثات في منظمة التجارة العالمية حول مسألة براءات الاختراع والوصول إلى اللقاحات في الدول الفقيرة، أطلقتها الهند وجنوب أفريقيا في 2020، السنة الأولى لوباء «كوفيد-19».

لم يتم إحراز أي تقدم فعلي، وقد أطلقت هاتان الدولتان اللتان انضمت إليهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مجموعة مصغرة في ديسمبر للتفاوض على تسوية.

توسيع المحادثات واعتراض سويسري

في الأسابيع الماضية، كانت سويسرا الوحيدة التي انتقدت الخطوة علنًا، مؤكدة أن صيغة المجموعات الصغيرة لا تتوافق مع المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وأكدت أوكونغو-إيويالا التي تدعم في المقابل هذه العملية، الأربعاء، أن التسوية التي تم التفاوض عليها بين الشركاء الأربعة تشكل «عنصرًا أساسيًّا في أي اتفاق نهائي». وحذرت أيضًا من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند وجنوب أفريقيا لا يزال يجب أن تجري مشاورات وأن كل تفاصيل التسوية لم تنجز بعد.

لكن مديرة منظمة التجارة العالمية طلبت أن يتم توسيع المحادثات حول هذا النص لتشمل كل الدول الأعضاء في المنظمة. وقالت: «في منظمة التجارة العالمية، نقرر بالتوافق ولم نصل بعد إلى هذه المرحلة».

وتعتبر عدة دول نامية تدعمها المنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات الدولية بينها منظمة الصحة العالمية أن رفع براءات الاختراع أمر أساسي لتسهيل تقاسم أكبر للمعرفة.