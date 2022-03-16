الاحتياطي الفدرالي يرفع معدّل الفائدة بربع نقطة في ظل ارتفاع التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء رفع معدّل الفائدة الأساسي بربع نقطة للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة للمعدل منذ بدء تفشي كوفيد.

وقالت «لجنة السوق المفتوح الفدرالية» إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب «على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصاد»، فيما أشارت إلى أن «زيادات متواصلة» في المعدل ستكون "مناسبة»، وفق «فرانس برس».

ورفع أعضاء اللجنة توقّعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام إلى 4.2% مقارنة بمعدل 2.6 سابقا، وخفضوا تقديرات النمو إلى 2.8%، مقارنة بـ4,0%.

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«هبوط ناعم» للاقتصاد

وأعرب رئيس الاحتياطي جيروم باول قبل فترة قصيرة عن ثقته في قدرة المؤسسة على ضمان «هبوط ناعم» للاقتصاد يسمح بـ«ضبط التضخم دون التسبب بانكماش».

غير أنه سيتحتم على الاحتياطي التحرك بحذر في هذه المسألة البالغة الحساسية. وأوضح خبراء الاقتصاد في مصرف ويلز فارغو في مذكرة أن «تزامن تضخم أكثر ارتفاعًا ونمو أبطأ يطرح معضلة على الاحتياطي الفدرالي».

وهم يرجحون أن يعطي الأولوية لإبطاء التضخم، خصوصًا وأنه «اكتسب المزيد من المصداقية خلال العقود الماضية بصفته حارسًا لاستقرار الأسعار». ويتوقع الخبراء ست زيادات في معدلات الفائدة بقيمة ربع نقطة مئوية (0.25%) العام 2022.

زيادة في معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس

وترى إدارة الرئيس جو بايدن أن الكرة باتت في ملعب الاحتياطي الفدرالي، واعتبرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أنه من «المناسب» أن يتحرك البنك المركزي، مشددة الخميس في تصريحات لمحطة «سي إن بي سي» على أنها تترقب هي أيضًا «هبوطًا ناعمًا».

وتراوح معدلات الفائدة الرئيسية منذ مارس 2020 ضمن هامش متدن ما بين صفر و0.25%، ويزيدها الاحتياطي الفدرالي عادة على مراحل من 0.25 نقطة مئوية، لكن فرضية زيادة أكبر بقيمة 0.50 نقطة بدت في وقت ممكنة. غير أن جيروم باول كان في غاية الوضوح خلال جلسة استماع في الكونغرس في مطلع مارس، إذ قال «أميل إلى اقتراح وتأييد زيادة في معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس».