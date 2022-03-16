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تذبذب المخاطرة في الأسواق بعد تصريحات لافروف وقبل قرارات «المركزي» الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 06:06 مساء
تذبذب المخاطرة في الأسواق بعد تصريحات لافروف وقبل قرارات «المركزي» الأميركي
متعاملون في وول ستريت (أرشيفية: رويترز)
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تأثرت شهية المخاطرة لدى المتعاملين في أسواق المال والسلع العالمية بتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي وصف فيها الحرب على أوكرانيا بأنها «معركة من أجل مستقبل النظام العالمي»، وذلك بالتزامن مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت غرينتش.

ويتوقع محللون أن يقرر رئيس الاحتياطي الأميركي جيروم باول رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من 0.25% إلى 0.50% بهدف مواجهة التضخم الصاعد الحالي، وفيما يلي أبرز التأثيرات على أسواق السلع والعملات والأسهم العالمية، حسب موقع «انفستنج». 

أسعار الذهب تهبط 1%
بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب خلال الأزمات؛ فإن المعدن الأصفر يواجه صعوبات كبيرة هذا الأسبوع تزامنًا مع ترقب الأسواق لانعقاد قرارات الفيدرالي الأميركي وسط توقعات بأن يتجه لرفع الفائدة، وهذه الخطوة دائما ما يكون لها تأثير سلبي قوي على أسعار الذهب لأنها تخفض جاذبية حيازته أمام السلع الأخرى، وعلى الجانب الاَخر، تدعم قوة الدولار الأميركي.

ويسجل الذهب الآن 1912 دولارًا للأوقية خاسرًا فوق 0.9%، فيما يسجل الذهب مقابل الدولار الأميركي 1912.12 دولار للأوقية هبوطًا بـ0.3%. وكذلك تفقد الفضة أكثر من 1.2% من قيمتها لتتداول عند 24.85 دولار، ويهبط الدولار إلا أنه يحافظ على مستويات مرتفعة عند 98.65 دولارًا.

ارتفاع سعر برميل النفط 
بعد هبوط سعر برميل النفط  لكلا الخامين القياسيين، خام برنت وخام ويست تكساس، تحت مستوى 100 دولار، عاودت أسعار النفط الصعود عقب آخر تطورات السوق العالمية، مع تحذير وكالة الطاقة الدولية اليوم من احتمالية توقف نحو 3 ملايين برميل من صادرات النفط الروسية بسبب الحرب مع أوكرانيا، قائلة بأن 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي ومنتجاته قد لا تصل إلى الأسواق مع بداية أبريل، مما أثر على شهية المخاطرة لتنحسر بعض الشيء وتعلو أسعار النفط بفعل مخاوف شح المعروض.

 العملات وباقي السلع
ـ صعد كل من خام ويست القياسي وخام برنت بنسب بارزة، عقب انخفاضهما السابق دون مستوى 100 دولار للبرميل.
ـ الدولار الأميركي: انخفض الدولار اليوم بشكل نسبي قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث يحوم مؤشر الدولار حاليًا عند مستوى 98.635 نقطة، بنسبة هبوط بلغت نحو 0.38% تقريبًا.

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