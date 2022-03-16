إيطاليا: 95٪ من استهلاكنا للغاز الطبيعي مستورد من الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو تشينغولاني، أن 95٪ من الغاز الطبيعي المستهلك في بلاده يستورد من الخارج.

وفي معرض تقديمه، الأربعاء، تقريرا لمجلس الشيوخ بشأن الزيادات الإضافية الأخيرة في تكلفة الطاقة والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثارها، قال تشينغولاني، إن «الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي قد انخفض في العقدين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى التدهور الطبيعي للحقول وعدم وجود استثمارات جديدة في البحث والإنتاج»، وفق ما نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشار الوزير إلى «إنتاج 15 مليار متر مكعب العام 2001 مقارنة بثلاثة مليارات اليوم»، وبذلك «انتقلنا من 20٪ من الإنتاج الوطني لسد المتطلبات إلى الوضع الحالي الذي نعتمد فيه على 95٪ من الغاز الطبيعي المستورد من الخارج».

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وذكر تشينغولاني على وجه الخصوص، أن «الواردات من روسيا قد ازدادت من حيث القيمة المطلقة والنسبة المئوية، من حوالي 20 مليار متر مكعب في العام 2011 إلى 29 مليار متر مكعب العام 2021، أي 38٪ من حجم الاستهلاك».

ويسعى الاتحاد الأوروبي حاليا إلى تقليل اعتماده على المحروقات الروسية في خضم خشيته من استخدام الطاقة كـ«سلاح» خاصة مع شن موسكو هجوما شاملا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بعد رفض الغرب الضمانات الأمنية التي طلبتها.

وبقي النفط والغاز الروسيين في مأمن من سلسلة عقوبات غربية شملت عديد القطاعات الاقتصادية الروسية بهدف إثناء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن مواصلة الهجوم على جارة بلاده الغربية إلا أن الحرب ما زالت مستمرة وتشهد تصاعدا ملحوظا مع تمسك الجانبين الروسي والأوكراني بمواقفهما دون إبداء أي مرونة. ويأمل المراقبون في نجاح الجولة الجديدة من المفاوضات التي تعقد، اليوم الأربعاء، في إحداث اختراق لجهة إنهاء النزاع عبر الحل الدبلوماسي.