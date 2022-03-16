مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مسؤول أممي من أن نهاية السيناريو الحالي في أوكرانيا هي «انفجار ضمني للاقتصاد العالمي كله».

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر إن 90% من سكان أوكرانيا قد يواجهون الفقر في حرب قد تدوم لعام كامل، حسب تصريح نقلته وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء.

وسيعمل شتاينر مع حكومة أوكرانيا على توفير تحويلات نقدية للأسر الأوكرانية خلال الوقت الراهن، مرجحًا أن تساعد خطوط الائتمان التي يقدمها صندوق النقد الدولي لأوكرانيا على تمويل عمليات البرنامج الإنمائي لدعم الأسر والخدمات هناك.

صندوق النقد يتوقع تعرض الاقتصاد العالمي لـ«ضربة كبرى»

ويأتي هذا التحذير الأممي بعد توقعات من صندوق النقد الدولي بتعرض الاقتصاد العالمي لـ«ضربة كبرى» بسب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار تقرير للصندوق، صدر أمس الثلاثاء، إلى أن تأثير الحرب قد يكون محدودًا على اقتصاد المنطقة الآسيوية، لعدم وجود روابط اقتصادية وثيقة، لكن تباطؤ النمو في أوروبا والأميركتين سيؤدي إلى خسائر فادحة على المصدرين الرئيسيين.

وتوقع الصندوق انخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4% في العام الجاري، مع تأكيده أن البلدان التي تعتمد على السياحة وحركة التجارة الدولية، ستشعر بضغط متزايد.