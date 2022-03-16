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أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 08:19 صباحا
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعدما انخفضت خلال جلسات، وذلك مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما ما زالت محادثات وقف إطلاق النار تراوح مكانها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو 1% إلى 100.88 دولار للبرميل، وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.5% إلى 96.89 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

وانخفض كلا العقدين في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل، مع هبوط سعر خام برنت إلى 98.86 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 94.90 دولار للبرميل في وقت سابق.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو اليوم الأربعاء، إن محادثات السلام مع روسيا «تبدو أكثر واقعية» حاليا، لكن هناك حاجة إلى مزيد الوقت.

واستقر النفط دون مستوى 100 دولار يوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى منذ أواخر فبراير، وكانت جلسات التداول متقلبة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا في السابع من مارس، لكن منذ ذلك الحين انخفض «برنت» بنحو 40 دولارًا للبرميل ونفط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 34 دولارًا.

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