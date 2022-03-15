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بريطانيا تفرض تعريفات جمركية على السلع الروسية بـ6.5 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 03:19 مساء
بريطانيا تفرض تعريفات جمركية على السلع الروسية بـ6.5 مليار دولار
أمام مكتب للصيرفة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. (الإنترنت)
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أقرت بريطانيا، الثلاثاء، زيادة في التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الروسية بقيمة 6.5 مليار دولار في إطار العقوبات الاقتصادية الهائلة التي فرضت على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وتضمنت قائمة السلع الروسية الكماليات والمواد الاقتصادية الأساسية الروسية كمبيعات الفودكا والفراء والأسماك البيضاء ومجموعة من السلع الأخرى زادت تعريفاتها الجمركية بنسبة 35%، وفق موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

 الحديد والصلب والنحاس والفضة
وستسري الضريبة أيضا على مبيعات المعادن بما في ذلك الحديد والصلب والنحاس والفضة وكذلك الحبوب والآلات. في الوقت نفسه سيجري حظر بيع السلع الفاخرة إلى روسيا بما في ذلك السيارات الفاخرة مثل رويس رولس والملابس المصممة والمواد الفنية.

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وجاء ذلك بالتوازي مع إعلان حكومات مجموعة السبع إنها ستفرض رسوما عقابية على التجارة لزيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي. وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان: «تقف المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين في تصميمنا على معاقبة بوتين على أفعاله الوحشية في أوكرانيا».

ويتعرض المئات من الأوليغارش والمنظمات والأفراد الروس لعقوبات دولية خاصة في بريطانيا حيث جرى تمرير مشروع قانون لاستهداف «الأموال القذرة» في المملكة.

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