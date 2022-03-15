إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟

القاهرة - بوابة الوسط

هل فقد الذهب بالفعل سعره البالغ 2000 دولار؟ يبدو أنه من المبكر جدًا قول ذلك، على الرغم من أن الجلسات الأربع الماضية تظهر أن السوق في انخفاض مستمر.

وفي تحليل لمؤشرات السوق نشره موقع «انفستنج» المالي، تظهر التحليلات الفنية أن الهبوط الأكبر قد يأتي قبل أو بعد أول رفع لسعر الفائدة في الولايات المتحدة في حقبة الوباء والمتوقع أن يصدر غدا الأربعاء.

فقد فقدت صفقات الشراء في السبائك ما يقرب من 3٪ منذ 10 مارس، عندما استقر الذهب في الشهر الأول لـ«كومكس» عند 2000.4 دولار للأوقية - وهي المرة الثانية فقط خلال 19 شهرًا التي تغلق فيها تعاملاتها عند مثل هذه المستويات. وحتى انخفاض هذا الأسبوع، كانت التوقعات أعلى من 2121 دولارًا.

الذهب يخسر 148 دولارا

وفي سنغافورة، وتحديدا اليوم الثلاثاء في الساعة الثالثة مساءً (بتوقيت سنغافورة (3:00 صباحًا في نيويورك)، حوم مؤشر العقود الآجلة للذهب الأميركي عند أقل من 1.930 دولار، بالقرب من أدنى مستوى للجلسة عند 1.927.85 دولار.

ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا بنحو 148 دولارًا، أو 7٪، من ذروة هذا الشهر البالغة 2078.8 دولار لذهب «كومكس» الذي جاء في ذروة عامل الخوف حول الحرب الروسية الأوكرانية - التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في التوترات في الـ 48 ساعة الماضية.

النفط يخسر 10% عن أسعار الجمعة

أما النفط، وهو أحد أوضح المؤشرات للحرارة الجيوسياسية من الصراع الروسي الأوكراني، فقد خسر أكثر من 10٪ في الأسعار منذ يوم الجمعة، مع انخفاض النفط الخام الأميركي إلى أقل بكثير من 100 دولار للبرميل بحلول ظهر الثلاثاء في سنغافورة بعد أخبار سبوتنيك الروسية. التي تحدثت عن أن الجانبين المتحاربين يمكنهما تحقيق السلام في موعد أقصاه مايو.

وكان هذا على الرغم من تقارير أخرى تشير إلى وقوع انفجارات كبيرة في كييف اليوم الثلاثاء، مستشهدة بضربات صاروخية كروز محتملة.

المستثمرون يخفضون مخاطر النفط، ويبدو أن الذهب سيتبع ذلك. إن جرأة المستثمرين في تخفيض مخاطر الحرب في هذه المرحلة - على الرغم من أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يبدو بعيدًا عن التوصل إلى أي حل سلمي - قد لا يبشر بخير بالنسبة للذهب.

فقد خسر كل من الخام الأميركي وخام برنت القياسي العالمي للنفط أكثر من 30٪ منذ أن بلغ الذروة فوق 130 دولارًا للبرميل في 8 مارس. ومع صعود الذهب بمقدار 2000 دولار والذي يحمل قدرًا معقولاً من العلاوة الجيوسياسية أيضًا، يتساءل الكثيرون عن مقدار المزيد من السبائك التي يمكن أن تخسر في الـ48 ساعة المقبلة قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

وتشير المؤشرات الفنية المبكرة من قبل سونيل كومار ديكسيت إلى أن هبوطًا يصل إلى 1.887 دولار أميركي قد يكون على الأرجح على السعر الفوري للسبائك قبل أو بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة في 16 مارس، وفق موقع «انفستنج».

توقعات برفع الفائدة الأميركية لتهدئة الطلب

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعدلات بمقدار 25 نقطة أساس بعد تركها عند الصفر تقريبًا منذ تفشي كوفيد-19 في مارس 2020. حيث يقول العديد من الاقتصاديين إن هذا قد لا يكون كافيًا.

في حين سيكون الاختبار الذي سيواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول هو كبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا عن طريق رفع أسعار الفائدة بما يكفي فقط لتهدئة الطلب - وليس القضاء عليه أو دفع الاقتصاد إلى الركود.

الحرب تصعب الأمور على المركزي الأميركي

وتصعب الحرب في أوكرانيا الأمور على المركزي الأميركي، لكن مشكلة باول هي أن وظيفته أصبحت أكثر صعوبة بشكل ملحوظ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. لقد أطلقت الحرب، كما أشارت بلومبيرغ في تعليق الأسبوع الماضي، العنان لمثل هذا الاضطراب في أسواق المال والطاقة العالمية والذي سيكون من الصعب قمعه، بغض النظر عن الأدوات الموجودة في مجموعة الاحتياطي الفيدرالي.

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ونقلت بلومبيرغ عن مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى شركة موديز أناليتيكس، قوله: «سيكون الأمر صعبًا للغاية»، مشيرًا إلى ارتفاع فواتير الطاقة - جنبًا إلى جنب مع تباطؤ أسواق الأسهم والائتمان - مما قد يؤدي أيضًا إلى استنزاف طلب المستهلكين، ويزيد من فرص حدوث ركود.

وقال زاندي: «إن الطائرة الاقتصادية تقترب من المدرج بمعدل سرعة مرتفع للغاية، مصحوبًا برياح معاكسة شديدة من الوباء، مع الكثير من الضباب الناجم عن حالة عدم اليقين بسبب الأحداث الجيوسياسية».

«رفع الفائدة لن يموقف زخم التضخم»

وقد أخبر يوهان غراهن، رئيس إستراتيجية الصندوق المتداول في البورصة لدى إليانز، أن رفع 25 نقطة أساس «لن يؤدي إلى إيقاف زخم التضخم».

ويوافق إد مويا من شركة أوندا على ذلك، قائلاً إنه في حين أن المصرفيين الفيدراليين سيرغبون في إظهار أنهم يتعاملون مع التضخم، فإنهم «ليسوا في وضع يسمح لهم بإجراء دعوات قوية للتشديد حتى يتعاملوا بشكل أفضل مع الموقف».

في البداية، حصل باول على الثناء على الإجراء التحفيزي السريع الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي ساعد في منع تحول ركود كوفيد-19 إلى ركود تام، وأصبح الآن الصبي الملصق لكل شيء حدث بشكل خاطئ مع التضخم - خاصة بعد اعترافه بأن البنك المركزي أخطأ تمامًا في قراءة مشكلة عابرة.

وبالإضافة إلى سبع زيادات لأسعار الفائدة كحد أقصى هذا العام - وفقًا لعدد اجتماعات تقويم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - هناك تخفيض لم يجرِ تحديده بعد في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، الذي يبلغ الآن 8.9 تريليون دولار بعد تحميل البنك المركزي على سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لدعم الاقتصاد منذ تفشي كوفيد في مارس 2020.

مخاوف من دخول الاقتصاد إلى ركود تام

سيؤدي هذا الإجراء إلى تقليل السيولة النقدية في النظام المالي - ولكنه سيؤدي أيضًا إلى عواقب غير مؤكدة على أسواق السندات والأسهم. ويكمن الخطر في أنه إذا لم يبدأ التضخم في الانحسار استجابة لهذه التحركات الأولية، سينتهي الأمر برفع صانعي السياسة معدلات مرتفعة للغاية، مما يدفع بالاقتصاد إلى الركود وتدخل الأسواق المالية في حالة ركود.

وفي الوقت نفسه، سيكون لرفع 50 نقطة أساس بعض العواقب الوخيمة. ومن المرجح أن ينخفض الذهب والنفط مجددًا، وسط تجدد الانهيار في وول ستريت. كما يمكن أن يتوقف التضخم لفترة وجيزة - ولكن هناك المزيد مما يتعين القيام به إذا لم يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في عودة ضغط الأسعار الخافت.

وينقل موقع «انفستنج» عن محللين قولهم: إذا فشل دعم الذهب البالغ 1.925 دولارا، فقد يكون التالي 1.887 دولار، فيما يقول آخر إن السعر الفوري للسبائك، الذي يستخدمه كأساس لتوقعاته الفنية للذهب، قد يصل إلى 1.887 دولار أميركي إذا لم يكن لديه دعم عند 1925 دولارًا بعد انخفاض يوم الثلاثاء إلى 1.927.85 دولار أميركي.

منطقة دعم بين 1925 دولارا إلى 1900 دولار للأونصة

ويضيف: «الذهب يتراجع ولا يظهر أي قوة». «قد يكون هذا التردد هو تأثير تشكيل القمة المزدوجة التي بلغتها الأسعار عندما فشل الذهب الفوري في الارتفاع فوق أعلى مستوى قياسي له سابق عند 2.075 دولار». ويتوقع أن يكون السعر ما بين 1925 و1900 دولار للأونصة هو منطقة دعم محتملة من شأنها أن تسمح للذهب بأرضية عادلة للاندماج.

وقال: «إذا كسر الذهب واستمر تحت 1925 دولارًا، فيمكن للأسعار أن تصحح هبوطيًا إلى 1906 دولارات و1887 دولارًا وهي منطقة انعكاس جيدة»، مضيفًا أن مؤشر ستوكاستيك اليومي للذهب يقترب من مناطق ذروة البيع. لكنه حذر من أنه عند الارتداد، يمكن أن يكون 1970 دولارًا بمثابة مقاومة.

ويرى محللون أن الذهب «يحتاج إلى حافز مهم لاستئناف اتجاهه التصاعدي، الذي يكتسب قوة فقط فوق المستويات 2010 دولارات أميركية إلى 2030 دولارًا أميركيًا، بالنظر إلى المقاومة الشديدة الأسبوع الماضي».

بل يعتبرون أن«هذا الأسبوع هو أسبوع الاحتياطي الفيدرالي، وأهم أسبوع لبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ تفشي الوباء. إنها بالتأكيد فترة تقلبات عالية».