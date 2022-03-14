Atwasat

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها رومان أبراموفيتش

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 05:51 مساء
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها رومان أبراموفيتش
أعلام دول الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)
alwasat radio

قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رومان أبراموفيتش وغيره من الأوليغارش الروس (أي الطبقة الثرية النافذة) في آخر حزمة عقوبات تستهدف الروس الذين ترى بروكسل أنهم يدعمون غزو أوكرانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيان «فرانس برس» الإثنين.

وسيضاف أبراموفيتش، مالك نادي «تشيلسي» لكرة القدم، وغيره من الشخصيات إلى قائمة الأفراد الذين يمكن أن تتم مصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي (بما يشمل اليخوت والمنازل الفخمة)، ويحظر عليهم دخول دول التكتل، وفق الدبلوماسيين.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الجمعة، فرض بلادها عقوبات على 386 نائبا روسيا أيدوا غزو موسكو لأوكرانيا، وفقا لوكالة «فرانس برس». وأشارت الوزيرة في بيان إلى أن هؤلاء النواب الذين صوتوا للاعتراف باستقلال منطقتيْ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت.

تجميد أصول وحظر على السفر على سبعة «أوليغارش»
فيما أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس الماضي، فرض عقوبات جديدة تتضمن تجميد أصول وحظر على السفر على سبعة «أوليغارش» روس بينهم رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم وشريكه التجاري السابق أوليغ ديريباسكا. وأوضحت وزيرة الخارجية، ليز تراس، أن بين الذين تستهدفهم العقوبات أيضًا المدير التنفيذي لمجموعة «روسنفت»، إيغور سيشين، ورئيس مجموعة «غازبروم»، أليكسي ميلر.

-  عقوبات أوروبية جديدة على روسيا وبيلاروسيا
-  الولايات المتحدة تسعى لشل البنك المركزي الروسي وسط انهيار لـ«الروبل»

ومصطلح «أوليغارشية» يقصد به «النظام السياسي الذي تتولى فيه السلطة فئة قليلة من ذوي النفوذ والمال»، وهو وصف كثير ما تطلقه بريطانيا والولايات المتحدة والدول الغربية على رجال أعمال مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

 5530 عقوبة
وحسب وكالة «بلومبيرغ»، فقد بلغ مجمل العقوبات المفروضة على موسكو أكثر من 5530 عقوبة، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

فخلال الأيام الماضية، فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة.

ولا تزال عديد الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على الروس، ما دفع الكرملين الأسبوع الماضي إلى الإقرار بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده سترد وستتوصل إلى سبل لمعالجة تداعيات تلك «الحملة الغربية»، بحسب ما تصفها موسكو.

روسيا تحظر  تصدير بعض البضائع والمعدات 
وحظرت روسيا، الخميس الماضي، تصدير بعض البضائع والمعدات في مواجهة العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها على خلفية هجومها العسكري على أوكرانيا.

وأوضحت الحكومة أن الحظر يشمل بعض التكنولوجيات المرتبطة بالاتصالات والطب ومعدات زراعية وتجهيزات كهربائية، كما فرضت قيودًا على تصدير بعض أنواع الخشب إلى دول «غير صديقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا

الذهب هذا الأسبوع بين قرار «الفيدرالي» الأميركي ومستجدات الحرب على أوكرانيا
ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية

ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 طائرة مقاتلة «إف 35» أميركية
ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»

ليفربول يعلن 4 بدائل لصلاح بعد انهيار مفاضاوت بقائه في «أنفيلد»
الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)

الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)
بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في «الكونفدرالية»

بالفيديو: «الاتحاد» يعلن جاهزيته لمواجهة «شبيبة الساورة» الجزائري في ...
سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء

سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن ومواجهة الغلاء
اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا

اعتقال 250 متظاهرا في روسيا يرفضون غزو أوكرانيا
«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟

«نسخة إلى الرأي العام»: الإخفاء القسري في ليبيا إلى متى؟
أسعار النفط.. دروس تتكرر

أسعار النفط.. دروس تتكرر
«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟

«هذا المساء»: القوة القاهرة مجددا.. من يعبث بورقة النفط؟
كاركاتير خيري - نقار الحديد!

كاركاتير خيري - نقار الحديد!
رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»

رسام يتوقع «انتصار» أوكرانيا في «غياب القمر الأسود»
فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم الدبلوماسية؟

فرانس برس: من سيكون له الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا: السلاح أم ...
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها

فرانس برس: صورة أنغيلا ميركل تحت المجهر بسبب تقاربها مع موسكو خلال فترة حكمها
النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%

النشرة الاقتصادية: 91.42 مليار دينار الناتج المحلي في 2021 والتضخم 4.1%
وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ليبيا

وليامز: الدبيبة وباشاغا قد يجريان «محادثات مباشرة» لبحث حل الأزمة السياسية في ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
31.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 2021
31.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 2021
روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل
روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل
أسعار القمح تتراجع في «بورصة شيكاغو» بعد قرار روسيا بدء التصدير
أسعار القمح تتراجع في «بورصة شيكاغو» بعد قرار روسيا بدء التصدير
لبنان: تجميد أصول 5 بنوك بقرار قضائي
لبنان: تجميد أصول 5 بنوك بقرار قضائي
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها رومان أبراموفيتش
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها رومان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا...
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز......
المزيد
صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر
صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر...
قناة السويس تلغي خصومات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال
قناة السويس تلغي خصومات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال...
النفط يهبط 8 دولارات بفعل آمال محادثات «سلام أوكرانيا» والإغلاقات في الصين
النفط يهبط 8 دولارات بفعل آمال محادثات «سلام أوكرانيا» ......
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها رومان أبراموفيتش
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة بينها ......
لبنان: تجميد أصول 5 بنوك بقرار قضائي
لبنان: تجميد أصول 5 بنوك بقرار قضائي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط