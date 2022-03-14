لبنان: تجميد أصول 5 بنوك بقرار قضائي

القاهرة - بوابة الوسط

جمدت السلطة القضائية في لبنان خمسة بنوك كبرى وممتلكاتها والأسهم في الشركات المملوكة لها أو لأعضاء مجالس إداراتها، بينما تجري تحقيقًا في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.

وشمل القرار القضائي أعضاء مجالس إدارات البنوك الخمسة، وهي بنك «بيروت»، وبنك «عوده»، وبنك «سوسيتيه جنرال» في لبنان، وبنك «بلوم» وبنك «ميد».

وأظهرت وثيقة قضائية، اليوم الإثنين، أن قاضية لبنانية جمدت أصول البنوك الخمسة، لكن لم توجه القاضية حتى الآن اتهامات لأي من الأطراف المعنية بارتكاب أي جريمة.

وقالت وكالة «رويترز» إن رئيسة مجلس إدارة بنك «ميد»، ريا الحسن، رفضت التعليق، وكذلك رفض التعليق كل من رئيس مجلس إدارة بنك «بلوم» سعد الأزهري، والناطق باسم بنك «عوده»، ولم يرد بنك «بيروت» ولا بنك «سوسيتيه جنرال» في لبنان بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت القاضية غادة عون، لـ«رويترز»، إنها أصدرت يوم الخميس قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس الإدارات بالبنوك الخمسة، كإجراء احترازي بالتزامن مع التحقيق.